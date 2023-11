Cibona sedmom uzastopnom pobjedom pokazala Dinamu tko je 'glavni' u gradu

Dinamo je bolje počeo utakmicu i nakon šest minuta igre imao već deset koševa prednosti (13:3), ali je momčad Jakše Vulića već do kraja prve četvrtine uspjela nadoknaditi taj zaostatak (16:16). U drugoj četvrtini Cibona je povela 25:20, na što je momčad Josipa Sesara odgovorila serijom 8:0.

Utakmica je bila izjednačena do početka zadnje četvrtine, da bi Dinamo u 33. minuti došao do sedam koševa prednosti (58:51). No, Cibona se brzo uspjela oporaviti i dovesti utakmicu do neizvjesne završnice, a tada je Dinamu presudio Ivan Majcunić.

Kod vodstva 67:65 pogodio je tricu za +5 (70:65) na 1:15 minuta do kraja, a onda u sljedećem napadu Dinama ukrao loptu. U sljedeća dva Cibonina napada je još pogodio tri od četiri slobodna bacanja za 73:67 na deset sekundi prije kraja.

Cibonini košarkaši su pogodili 16 trica iz 41 pokušaja i u tome su potpuno nadmašili suparnika (8/27).

Po 16 koševa za pobjednike postigli su Domagoj Vuković i Krešimir Radovčić koji je tome dodao i sedam asistencija. Aleksandar Aranitović je ubacio 15 poena i imao devet skokova, Ivan Majcunić je postigao 14, a Ivan Perasović 11 koševa.

Kod Dinama je Karlo Mišić ubacio 15 poena, a po 13 koševa postigli su Ivan Vučić i Filip Kraljević.