Chivu u transu nakon što mu je senzacionalni Sučić donio finale: 'Samo Pazza Inter može to napraviti'

S.Č.

22.04.2026 u 00:22

Christian Chivu Izvor: Profimedia / Autor: Spada / Zuma Press / Profimedia
Inter je opet napravio ono što se čini nemogućim. Samo deset dana nakon što je u Serie A protiv Coma od 0:2 stigao do pobjede 4:3, momčad Cristiana Chivua još je jednom preokrenula isti zaostatak protiv istog suparnika - i izborila finale Talijanskog kupa.

Na San Siru je Como vodio 2:0 golovima Martina Baturine i Lucasa Da Cunhe, ali Inter je ponovno pokazao svoje drugo, kaotično i nezaustavljivo lice. Hakan Calhanoglu zabio je dva gola, Petar Sučić upisao asistenciju, a 'nerazzurri' slavili 3:2 i potvrdili plasman u finale.

'Samo Pazza Inter može to napraviti'

Trener Intera Cristian Chivu nakon utakmice nije skrivao ponos, ali ni svjestan osmijeh zbog još jedne večeri u kojoj je njegova momčad prkosila logici.

'Svjesni smo bili što Como radi i uspjeli smo zabiti mnogo golova jednoj od najboljih obrana u Italiji. Ovim momcima jako je stalo do Intera i zato se ovako bore da preokrenu utakmicu.'

'Okrenuti 0:2 protiv Coma dvaput u deset dana - to može samo Pazza Inter', rekao je Chivu.

Time je oživio stari nadimak 'lude' ili 'otkačene' verzije Intera - 'Pazza Inter' - izraz koji se godinama vezao uz klub, ali je u posljednje vrijeme bio gotovo zaboravljen.

Pričuve promijenile utakmicu

Chivu je posebno pohvalio igrače koji su ušli s klupe i donijeli novu energiju u ključnim trenucima.

'Imamo momčad koja od početka sezone radi jako dobro i kada dobije priliku, pokaže što može. Oni koji su danas ušli s klupe shvatili su trenutak i ono što je trebalo napraviti. Diouf, Sučić i Pio Esposito odradili su svoj dio posla i pokazali hrabrost. Ovo je momčad koja želi ostati konkurentna do samoga kraja.'

Upravo su ulasci s klupe promijenili ritam utakmice i još jednom pokazali širinu koju Inter trenutačno ima.

Inter sanja dvostruku krunu

Inter je sada u sjajnoj poziciji da sezonu pretvori u veliku priču. U Serie A ima velikih 12 bodova prednosti na vrhu ljestvice, a u finalu Kupa igrat će protiv Lazija ili Atalante.

'Zaslužili smo biti ovdje napornim radom. Doveli smo se u poziciju da možemo sanjati i ostvariti ciljeve poput naslova prvaka i trofeja u Kupu', poručio je Chivu.

Ako bi uspio spojiti Scudetto i Coppa Italiju, Chivu bi ušao u posebno društvo. Interu je to dosad uspjelo samo jednom - 2010. pod Joseom Mourinhom, u sezoni u kojoj je osvojio i povijesnu trostruku krunu.

'Ja sam samo Cristian'

Zbog svega što Inter trenutačno radi, u Italiji su se već pojavile i usporedbe s Mourinhom. Chivu na to gleda mirno i bez velikih riječi.

'To je zato što vi u medijima volite naslove. Ja sam samo Cristian, a moja jedina odgovornost su ovi momci. Samo pokušavam raditi svoj posao najbolje što mogu za one koji su vjerovali u mene, za ove divne dečke, i nadam se da ćemo ostvariti neke od naših ciljeva', zaključio je.

