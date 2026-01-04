Chelsea ima novog trenera. Večeras stiže u London

Rosenior se početkom tjedna nametnuo kao glavni kandidat za preuzimanje Chelseajeve klupe, nakon što je Maresca na Novu godinu napustio klub, 18 mjeseci nakon dolaska. Njegov odlazak uslijedio je nakon narušenih odnosa s klupskim vodstvom, zbog čega je njegova pozicija ocijenjena neodrživom.

Dosadašnji trener Strasbourga, kojeg je preuzeo u ljeto 2024., u Chelseaju je viđen kao idealno rješenje. Rosenior već ima uspostavljen odnos sa čelnicima londonskog kluba, s obzirom na to da je Strasbourg u vlasništvu BlueCoa, iste grupacije koja upravlja Chelseajem.

U klubu ga pritom smatraju jednim od najperspektivnijih mladih trenera u Engleskoj, a njegovo imenovanje doživljava se kao logičan nastavak projekta koji Chelsea želi graditi u narednim godinama. Rosenior je tijekom igračke karijere nosio dres Bristola, Fulhama, Readinga, Ipswicha, Hulla i Brightona, u kojem je 2018. završio karijeru.

U prijelaznom razdoblju Chelsea je vodio trener U-21 selekcije Calum McFarlane, pod čijim je vodstvom Chelsea uspio izvući vrijedan remi na gostovanju kod Manchester Citya (1:1), momčadi koja se bori za naslov prvaka.