Bruno Petković otvorio dušu, govorio o nepozivanju u reprezentaciju, kritikama izbornika Zlatka Dalića, a dotakao se i Marka Livaje

Napadač Bruno Petković bio je jedan od junaka velike Dinamove pobjede u Genku, a u razgovoru za Nova TV govorio je o europskom trijumfu, nepozivanju u reprezentaciju te odnosu s izbornikom Zlatko Dalićem

'Nije sve u golovima, nije sve u asistencijama, ali odradio sam jako puno predasistencija, jako puno prljavog posla za ekipu i mislim da je to bilo jako dobro. Međutim, svjestan sam da ima jako puno mjesta za napredak, moja statistika mora biti bolja. Jako sam motiviran da to popravim', rekao je Petković za Nova TV .

Petković ne skriva kako mu nedostaje taj period u kojem je pružao odlične partije za hrvatsku reprezentaciju.

'Nedostaje mi taj period, svaki je igrač presretan kada nastupa za svoju državu, ali svjestan sam da je sve na meni. Maksimalno sam motiviran kada igram za reprezentaciju, sve ovo što radim u Dinamu je pozornica za Hrvatsku.'

Uoči Europskog prvenstva izbornik Zlatko Dalić je kazao da na Petkoviću bazira svoju igru, ali nakon prvog poluvremena utakmice protiv Španjolske sve se promijenilo.

Dalić je izvadio Petkovića iz igre, a nakon toga se više nije vraćao u reprezentaciju.

'Iskreno, da je igrao netko drugi umjesto mene, sigurno bi od 10 do 15 posto igra bila bolja, ali to što sam odigrao, nisam odigrao onako kako mogu. Sigurno, to je ostavilo traga na meni. Puno se očekivalo od nas na Euru, od mene se očekivalo više, ali nisam bio na nivou', kazao je Bruno koji je propustio već dva okupljanja sa reprezentacijom.