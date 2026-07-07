Bruno Fernandes otvorio dušu nakon ispadanja: Pogledajte što je rekao poslije bolnog poraza

potreslo ga

Bruno Fernandes otvorio dušu nakon ispadanja: Pogledajte što je rekao poslije bolnog poraza

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 07.07.2026 00:23
  • Objavljeno 07.07.2026 u 00:23
Mateo Kovačić vs. Bruno Fernandes
Mateo Kovačić vs. Bruno Fernandes Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Portugal je porazom 1:0 od Španjolske završio nastup na Svjetskom prvenstvu, a među najpotresenijima nakon utakmice bio je kapetan Bruno Fernandes.

vezane vijesti

Veznjak Manchester Uniteda nije skrivao razočaranje zbog propuštene prilike da Portugal napravi iskorak i prvi put u povijesti osvoji naslov svjetskog prvaka.

'Tužni smo. Imali smo jedan cilj, a to je bio osvojiti Svjetsko prvenstvo', rekao je Fernandes odmah nakon utakmice.

Priznao je da Portugal nije odigrao na razini koju je očekivao, ali je istodobno odao priznanje Španjolskoj.

'Nismo bili na svojoj najboljoj razini. Španjolska zaslužuje pohvale, imaju sjajne igrače. Kada se sve zbroji, ovaj rezultat nije pozitivan jer nismo stigli do kraja.'

Najviše će, kaže, boljeti činjenica da vjeruje kako je ova generacija mogla napraviti nešto veliko.

'Naša očekivanja bila su zaista jako velika. Ova skupina igrača imala je kvalitetu osvojiti Svjetsko prvenstvo.'

Portugal je ispao pogotkom Mikela Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade, čime je završio san o naslovu, ali i reprezentativna era koju je obilježio Cristiano Ronaldo na svjetskim prvenstvima.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sp u nogometu

sp u nogometu

Izbornik Portugala nakon ispadanja šokirao izjavom: Evo što je rekao
sp u nogometu

sp u nogometu

Francuska na nogama zbog Mbappea: 'Nedostojno, odvratno, skandalozno'
sp u nogometu

sp u nogometu

Legenda brutalno po izborniku Portugala: 'Sramota je što je napravio samo zbog Ronalda. Zbog toga su ispali'

najpopularnije

Još vijesti