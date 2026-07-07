Bruno Fernandes otvorio dušu nakon ispadanja: Pogledajte što je rekao poslije bolnog poraza

Veznjak Manchester Uniteda nije skrivao razočaranje zbog propuštene prilike da Portugal napravi iskorak i prvi put u povijesti osvoji naslov svjetskog prvaka.

'Tužni smo. Imali smo jedan cilj, a to je bio osvojiti Svjetsko prvenstvo', rekao je Fernandes odmah nakon utakmice.

Priznao je da Portugal nije odigrao na razini koju je očekivao, ali je istodobno odao priznanje Španjolskoj.

'Nismo bili na svojoj najboljoj razini. Španjolska zaslužuje pohvale, imaju sjajne igrače. Kada se sve zbroji, ovaj rezultat nije pozitivan jer nismo stigli do kraja.'

Najviše će, kaže, boljeti činjenica da vjeruje kako je ova generacija mogla napraviti nešto veliko.

'Naša očekivanja bila su zaista jako velika. Ova skupina igrača imala je kvalitetu osvojiti Svjetsko prvenstvo.'

Portugal je ispao pogotkom Mikela Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade, čime je završio san o naslovu, ali i reprezentativna era koju je obilježio Cristiano Ronaldo na svjetskim prvenstvima.