Brazilcima se za okršaj protiv Hrvatske vratile dvije mega-zvijezde

Iz Orlanda: Silvijo Škrlec

29.03.2026 u 18:27

Vinicius Junior
Vinicius Junior Izvor: EPA / Autor: ADAM RICHINS
Nakon poraza od Francuske u prvoj utakmici na turniru 'Road to 2026' jasno je da si Brazilci ne smiju dopustiti još jedan kiks, odnosno poraz od Hrvatske. I zato su u subotu bili dosta smrknuti kada je Vinicius preskočio trening te hodao šepajući

Imao je Carlo Ancelotti puno problema zadnjih tjedana, jer zbog ozljeda za ovaj turnir u SAD-u ostao je bez nekoliko igrača, od kojih bi sigurno dvojica, trojica bili i starteri.

Jedan od njih je i Raphinha, krilni napadač iz redova Barcelone.

Jasno, kao i svaki izbornik, tako i Ancelotti želi pobjedama podići atmosferu unutar momčadi, pa mu izostanak važnih igrača stvara veliki problem.

U subotu je zbog ozljede trening propustio Vinicius Junior, jedna od mega zvijezda ovog sastava. Hodao je šepajući, ali nitko nije znao o kakvoj je ozljedi riječ, te su Brazilci strahovali da će propustiti i utakmicu protiv Hrvatske.

Ipak, u nedjelju ujutro odradio je cijeli trening u ESPN WIde World of Sports Complexu. A osmijeh na lice Ancelottiju se pojavio kada je vidio i Marquinhosa, kapetana momčadi, koji mu nije bio na dispoziciji u prvoj utakmici na turneji, protiv Francuske.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

hrvatska - brazil

hrvatska - brazil

Izjava hrvatskog reprezentativca podigla puno prašine u Brazilu
baraž za sp

baraž za sp

Odluka UEFA-e razbjesnila Italiju pred BiH: 'Ništa nije slučajno'
odlučili su

odlučili su

Bomba iz Madrida! Legendarni trener na kraju sezone preuzima Real?

