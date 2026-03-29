Brazilcima se za okršaj protiv Hrvatske vratile dvije mega-zvijezde

Imao je Carlo Ancelotti puno problema zadnjih tjedana, jer zbog ozljeda za ovaj turnir u SAD-u ostao je bez nekoliko igrača, od kojih bi sigurno dvojica, trojica bili i starteri.

Jedan od njih je i Raphinha, krilni napadač iz redova Barcelone.

Jasno, kao i svaki izbornik, tako i Ancelotti želi pobjedama podići atmosferu unutar momčadi, pa mu izostanak važnih igrača stvara veliki problem.

U subotu je zbog ozljede trening propustio Vinicius Junior, jedna od mega zvijezda ovog sastava. Hodao je šepajući, ali nitko nije znao o kakvoj je ozljedi riječ, te su Brazilci strahovali da će propustiti i utakmicu protiv Hrvatske.

Ipak, u nedjelju ujutro odradio je cijeli trening u ESPN WIde World of Sports Complexu. A osmijeh na lice Ancelottiju se pojavio kada je vidio i Marquinhosa, kapetana momčadi, koji mu nije bio na dispoziciji u prvoj utakmici na turneji, protiv Francuske.