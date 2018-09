Braća Sinković na zastrašujuće dominantan način osvojili svjetsko zlato i ispisali veslačku povijest

Braća Valent i Martin Sinković osvojili su na Svjetskom prvenstvu u bugarskom Plovdivu zlatnu medalju u dvojcu bez kormilara nakon što su promijenili disciplinu, jer su nekada veslali u dvojcu na pariće

Nakon što su kao dvojac na pariće postavili svjetski rekord, osvojili sve svjetske kupove i europska prvenstva te svoj trud okrunili zlatom na Olimpijskim igrama u Riju, najbolji svjetski veslački tandem braća Sinković – Valent i Martin, odlučili su se za nove sportske izazove te su promijenili disciplinu i prebacili krajem 2016. u dvojac bez kormilara.

Koliko je to teška i zahtjevna promjena dovoljno je reći da je to kao da košarkaš koji je dešnjak odluči u nastavku karijere šutirati lijevom rukom, ili da boksač koji dominira u svojoj kategoriji ode u neku drugu ili da se sa skijanja prebacite na snowboard.

Dečki su to napravili i uspjeli. Poslije europskog zlata ove godine u škotskom Glasgowu sada su došli i do najvišeg postolja na svjetskom prvenstvu u bugarskom Plovdivu. No ono što je bilo fascinatno, a jednako zastrašujuće za konkurenciju, način je na koji su Valent i Martin došli do trijumfa.