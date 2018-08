Osječki blizanci Lončarić nerazdvojni u školi i u čamcu: Nije nam žao što nismo nogometaši

Još kao klinci znali su da žele veslati. Odrasli su uz Dravu s koje su se otisnuli u svijet, a od tamo se kući ni jednom nisu vratili bez medalje. Osječke blizance Antona i Patrika Lončarića zbog toga su već prozvali i 'novim Sinkovićima'. Proveli smo zajedničko prijepodne na Dravi te doznali kako žive, kako se pripremaju za natjecanja te koji su im planovi

to bi bila senzacija

'Planiramo ostati u Osijeku i Hrvatskoj, iako je lijepo čuti kada vas zovu na sveučilišta u SAD-u i Velikoj Britaniji i nude stipendije. No, ovdje imamo dobru podlogu, a tu je i naš trener Krešimir Ižaković , zaslužan za naše uspjehe', odgovara pet minuta mlađi brat Anton Lončarić kakve im sve ponude za nastavak sportske i školske karijere završavaju na stolu. Pred blizancima je posljednja, maturantska, godina u osječkoj I. Općoj gimnaziji, a gimnazijskim klupama će se oprostiti kao i s juniorskom kategorijom.

Posljednji će puta kao juniori veslati u listopadu ove godine na drugoj Zemljinoj hemisferi, u argentinskom Buenos Airesu na Olimpijadi mladih. U novu sezonu zakoračit će kao mlađi seniori i brucoši na nekom od osječkih fakulteta.

'Krenut ću maminim stopama i upisati ekonomiju', priznaje nam Anton Lončarić dok će brat Patrik još malo razmisliti.

'Prelazimo u seniore i to je faza kada većina prestaje veslati, neki zbog fakulteta jer više ne mogu držati korak sa svim obvezama. No, ako smo do sada uspjeli sve izbalansirati, zašto ne bismo i dalje?', protupitanjem nam odgovara Patrik Lončarić.

Braći dan počinje već iza pet sati. I svaki je vrlo sličan prethodnom. Ustajanje, trening, škola, trening. Ubaci se između toga i red spavanja, ako nema puno učenja za idući dan.

Nerazdvojna braća

'Slobodnog vremena je vrlo malo. Mislim kako ćemo sada paralelno sa školom imati po deset treninga na tjedan. U školi koristimo sve mogućnosti kako bismo savladali gradivo. Puno nam pomažu prijatelji, ali i skraćene verzije svega onoga što se radilo na nastavi', ubacuje se brat Anton.

Blizanci Lončarić su trenutno nerazdvojni. Zajedno su kako u čamcu, tako i školi.

'Sve je gore i gore, ali valjda će nas fakultet malo razdvojiti', u šali će Patrik, napominjući kako veslanje u čamcu s bratom blizancom ima svoje prednosti, ali i neke mane.

'Bolje se razumijemo i uvijek si možemo sve reći, ukazati na nedostatke. Nekada se dogodi i da jedan drugom pametujemo, ali takve situacije pokušavamo svesti na minimum', dodaje on.

Iako će im neki reći, kada ih vide na fotografijama, kako su isti, spremno će im uzvratiti: Nismo! Trenutno se razlikuju i po frizuri. Dok je Anton kratke ravne kose, Patrik ponosno nosi razbarušene uvojke. Na pitanje što bi radili da nije veslanja, u glas odgovaraju: Bili bi...Bili bi....oni koji sjede za play stationom (smijeh).