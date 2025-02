Boto se javio nakon što ga je direktor Osijeka napao: 'On ne zna na koji gol se napada'

'Prvi dio ljetnog prijelaznog roka, koji je tada ocjenjivan s puno optimizma, ispao je najgori koji je Osijek napravio u posljednjih desetak godina. Na kraju smo završili s 11 novih igrača, a upravo je to bila situacija koju smo željeli izbjeći. Nakon vrlo lošeg starta u sezonu, malo-pomalo, uspjeli smo se nekako izvući iz toga', rekao je Čohar za Sportske novosti pa nastavio.

'I tada on počinje koketirati s Flamengom jer je poslije sam izjavio kako je s Brazilcima u kontaktu bio tri mjeseca prije negoli nas je u prosincu napustio. Mislim kako taj podatak može do kraja rasvijetliti što se poslije događalo i zbog čega smo siječanj ove godine dočekali s više od 20 igrača s nerazjašnjenim statusom te s trenerom koji je ostao bez najjačeg oslonca s obzirom na to da ga je on preporučio i doveo. Botu želimo svu sreću u Brazilu, a mi se nadamo kako ćemo se brzo riješiti svih stranih igrača koje je doveo u klub u vrijeme svog mandata.'