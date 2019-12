Bojan Bogdanović napunio koš Detroita; Dario Šarić u dvije utakmice u nizu razočarao sve u Phoenixu

Košarkaši Utah Jazza ostvarili su treću uzastopnu pobjedu u NBA ligi svladavši na svom parketu Detroit Pistonse sa 104:81 uz još jednu dobru igru hrvatskog reprezentativca Bojana Bogdanovića

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović za 34:48 minuta provedenih u igri postigao je protiv Detroita 17 koševa (šut za dva 5-11, trica 1-4, slobodna bacanja 4-5) uz četiri skoka, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu.

Utah je do pobjede stigla prvenstveno odličnom igrom u drugom poluvremenu koje je dobila sa 65-41 i tako nadoknadila minimalni 39-40 zaostatak nakon prve dvije četvrtine.

Kao što to i rezultat s poluvremena pokazuje, prvo je poluvrijeme proteklo u izrazito neefikasnoj igri u koju se uklopio i Bogdanović. On je za to vrijeme pogodio samo jedan od šest šutova iz igre, no dodao je četiri poena iz slobodnih bacanja. Ipak, u nastavku se i njemu i ostalim domaćim igračima "otvorilo" te su stigli do uvjerljive pobjede.

Donovan Mitchell je sa 23 ubačaja predvodio Jazz, novopridošli Jordan Clarkson je s klupe dodao 20, dok je Rudy Gobert uz 13 poena imao i 19 skokova. Kod Pistonsa je Derrick Rose ubacio 20, dok je Andre Drummond uz 15 koševa imao i 13 skokova.