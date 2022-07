Bojan Bogdanović košarkaš godine u izboru Večernjeg lista

Po sedmi put u posljednjih devet godina Bojan Bogdanović je proglašen najboljim košarkašem Hrvatske u izboru Večernjeg lista, a nagradu mu je uručena uoči početka dvoboja reprezentacija Hrvatske i Finske u riječkoj dvorani Zamet

Bio je to 44. izbor u organizaciji Večernjeg lista, a ocjenjivački sud je Bogdanoviću dodijelio 83 boda. No, pobjeda kapetana hrvatske reprezentacije i igrača Utah Jazza nije bila nimalo uvjerljiva, jer je samo dva boda manje dobio Krunoslav Simon, europski klupski prvak s Anadolu Efesom i prošlogodišnji pobjednik Večernjakovog izbora.

U tradicionalnom Večernjakovu izboru, nakon Bogdanovića, najviše naslova najboljeg košarkaša ima Dražen Petrović (5), no on je to činio u vrlo jakoj konkurenciji bivše SFRJ. Četiri naslova košarkaša godine ima Toni Kukoč (jedan u SFRJ i tri u neovisnoj Hrvatskoj), triput je trofej osvojio Nikola Vujčić, a po dvaput su pobjednici izbora bili Ante Tomić, Zoran Planinić i aktualni izbornik Damir Mulaomerović.

Svi laureati u izboru Večernjeg lista za košarkaša godine