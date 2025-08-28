Bizarna presica izbornika Slovenije nakon teškog poraza; zbog ovog pitanja se digao i otišao bez odgovora

Poljska je slavila, a za Sloveniju je to bio već šesti poraz u posljednjih sedam utakmica, drugi u nizu upravo od Poljaka. Iako je riječ tek o prvoj utakmici turnira, atmosfera među navijačima i u javnosti sve je tmurnija.

Dodatnu gorčinu donijela je i neobična press konferencija nakon utakmice. Izbornik Aleksander Sekulić odgovorio je samo na dva pitanja, a zatim naglo napustio dvoranu zajedno s kapetanom Edo Murićem, ostavivši novinare i javnost s više nedoumica nego pojašnjenja.



'Bila je to teška utakmica pred punom dvoranom. Poljska je igrala izvanredno, možda i iznad svojih stvarnih mogućnosti. Cijelo vrijeme pogađali su teške šuteve, čak i oni igrači koji inače nisu dobri šuteri. Ključan trenutak bio je u trećoj četvrtini, kada su se događale neke čudne stvari. Ipak, svojim igračima nemam što zamjeriti', rekao je Sekulić.

Na pitanje o idućem protivniku, Francuskoj, slovenski izbornik odgovorio je na engleskom jeziku: 'Francuska je danas drugačija momčad nego proteklih godina. Oni su favoriti u skupini, izuzetno su kvalitetni i fizički dominantni.'



Novinarka slovenske televizije tražila je dodatno objašnjenje o spomenutim 'čudnim stvarima' u trećoj četvrtini. Sekulić je na to pitanje šutio, a moderator konferencije iz FIBA-e ubrzo je prekinuo razgovor. Taj trenutak ostavio je dojam zbunjenosti, a slovenskoj javnosti dodatnu frustraciju jer odgovora na ključna pitanja – nije bilo.