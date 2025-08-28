jako čudno

Bizarna presica izbornika Slovenije nakon teškog poraza; zbog ovog pitanja se digao i otišao bez odgovora

S.Č.

28.08.2025 u 23:22

Dončić i Sekulić
Dončić i Sekulić Izvor: Profimedia / Autor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Reprezentacija koju vodi Hrvat Igor Miličić u prvom kolu skupine D pobijedila je Sloveniju 105:95 i pokazala je da polufinale s prethodnog Eurobasketa nije bilo nikakvo iznenađenje. Zanimljivo, Poljaci su tada u Berlinu upravo pobijedili Slovence za povijesno polufinale.

Poljska je slavila, a za Sloveniju je to bio već šesti poraz u posljednjih sedam utakmica, drugi u nizu upravo od Poljaka. Iako je riječ tek o prvoj utakmici turnira, atmosfera među navijačima i u javnosti sve je tmurnija.

vezane vijesti

Dodatnu gorčinu donijela je i neobična press konferencija nakon utakmice. Izbornik Aleksander Sekulić odgovorio je samo na dva pitanja, a zatim naglo napustio dvoranu zajedno s kapetanom Edo Murićem, ostavivši novinare i javnost s više nedoumica nego pojašnjenja.

'Bila je to teška utakmica pred punom dvoranom. Poljska je igrala izvanredno, možda i iznad svojih stvarnih mogućnosti. Cijelo vrijeme pogađali su teške šuteve, čak i oni igrači koji inače nisu dobri šuteri. Ključan trenutak bio je u trećoj četvrtini, kada su se događale neke čudne stvari. Ipak, svojim igračima nemam što zamjeriti', rekao je Sekulić.

Na pitanje o idućem protivniku, Francuskoj, slovenski izbornik odgovorio je na engleskom jeziku: 'Francuska je danas drugačija momčad nego proteklih godina. Oni su favoriti u skupini, izuzetno su kvalitetni i fizički dominantni.'

Novinarka slovenske televizije tražila je dodatno objašnjenje o spomenutim 'čudnim stvarima' u trećoj četvrtini. Sekulić je na to pitanje šutio, a moderator konferencije iz FIBA-e ubrzo je prekinuo razgovor. Taj trenutak ostavio je dojam zbunjenosti, a slovenskoj javnosti dodatnu frustraciju jer odgovora na ključna pitanja – nije bilo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
gotovo je

gotovo je

Dinamo saznao sve potencijalne protivnike; evo tko mu prijeti, moguć i okršaj sa Zvezdom
kakva utakmica

kakva utakmica

Šok za Dončića i Slovence! Hrvatski trener im nanio težak poraz na Eurobasketu
NAKON PETARDE

NAKON PETARDE

Đalović najavio dva velika posla Rijeke! Stiže Dalićev reprezentativac?

najpopularnije

Još vijesti