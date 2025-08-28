Šok za Dončića i Slovence! Hrvatski trener im nanio težak poraz na Eurobasketu

Reprezentacija koju vodi Hrvat Igor Miličić u prvom kolu skupine D pobijedila je Sloveniju 105:95 i pokazala je da polufinale s prethodnog Eurobasketa nije bilo nikakvo iznenađenje. Zanimljivo, Poljaci su tada u Berlinu upravo pobijedili Slovence za povijesno polufinale.

Prve dvije četvrtine su bile u egalu, prednost je balansirala s jedne na drugu stranu, da bi se Poljaci u trećoj četvrtini odvojili i otišli na dvoznamenkastu prednost. Pluta, Loyd i Ponitka su bili nerješive zagonetke za Slovence, dok se Luka Dončić mučio i praktički je sam igrao protiv odličnih Poljaka. Sredinom treće četvrtine Poljaci su otišli na velikih +15 (69:54).

Slovenci su do kraja tog dijela igre malo pojačali ritam, ubacili su neke trice, ali Pluta zabija čudesnu tricu preko Dončića s istekom sirene pred početak zadnje četvrtine za +11.

U četvrtoj četvrtini Slovenija se potpuno vratila u igru i nakon trice Prepeliča stigla je na samo -6. No, Poljake to nije ni prepalo ni uznemirilo. Nastavili su sa svoj igrom i opet su otišli na +9 pet minuta do kraja. Slovenci su se vratili, imali su napad za doći na -4, ali je Prepelič promašio tricu, a na drugoj strani Loyd je zabio oba bacanja za 89:80. Trica Ponitke i koševi Loyda odveli su Poljake na +10 tri minute do kraja i to je bio kraj nadanjima za Sloveniju, a čudesni Loyd ih je do kraja samo dokrajčio i razbio.

Luka Dončić predvodio je slovensku reprezentaciju s 34 poena, devet asistencija i četiri skoka. Debitant Jordan Loyd imao je 32 poena, a Mateusz Ponitka 23 za Poljsku.