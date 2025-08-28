šok za dončića

Pogledajte izum hrvatskog trenera kako čuvati Dončića; upalilo je iako je sjajni Slovenac bio bijesan

S.Č.

28.08.2025 u 23:02

Luka Dončić
Luka Dončić Izvor: Profimedia / Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Poljska košarkaška reprezentacija napravila je fantastičan rezultat na otvaranju Eurobasketa.

Reprezentacija koju vodi Hrvat Igor Miličić u prvom kolu skupine D pobijedila je Sloveniju 105:95 i pokazala je da polufinale s prethodnog Eurobasketa nije bilo nikakvo iznenađenje. Zanimljivo, Poljaci su tada u Berlinu upravo pobijedili Slovence za povijesno polufinale.

Naravno da je Luka Dončić bio najveća, pa čak možda i jedina prava opasnost za Poljake. Zato je Miličić još u prvom poluvremenu 'patentirao' posebnu obranu na igraču Lakersa, koja se njemu nimalo nije svidjela. VIDEO pogledajte na OVOM linku.

