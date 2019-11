Bivši Vatreni otkrio nam što mu je u povjerenju rekao slovački reprezentativac: Ne vjerujem u to!

Hrvatska nogometna reprezentacija ove subote od 20.45 sati na prepunoj riječkoj Rujevici traži potvrdu plasmana na Euro 2020. godine. Za taj uspjeh Dalićevi igrači protiv Slovačke moraju uzeti barem bod. A kako do tog uspjeha, sugerirao je i bivši reprezentativac, 34-godišnji Gordon Schildenfeld, danas igrač ciparskog Anorthosisa

Sve je jasno. Izbornik Zlatko Dalić u prilici je postati tek drugi izbornik, nakon svog 'učitelja' Miroslava Ćire Blaževića, koji bi mogao Hrvatsku odvesti na drugo uzastopno veliko natjecanje. Ćiro je s Hrvatskom išao na Euro 1996., a potom i na Svjetsko prvenstvo 1998. godine, dok je Dalić išao obrnutim redom, preko SP-a u Rusiji do, vjerujemo, Eura sljedeće godine, a koje će se igrati u 12 zemalja.

No prvo treba skočiti i protiv Slovačke uzeti najmanje bod - pa tek onda reći 'hop', odnosno slaviti.

Svi ljubitelji nogometa u Hrvatskoj uvjereni su da nam se protiv Slovačke ne može dogoditi kiks, pa makar u zadnjoj liniji igraju i dva stopera Perić & Ćaleta-Car, a koji nikad nisu odigrali ni minute zajedno. Jer, podsjetimo, protiv Mađarske standardni dvojac Domagoj Vida - Dejan Lovren zaradio je žute kartone i sada su izvan stroja.

'To jest problem, ali samo ako nemate adekvatne zamjene, a Hrvatska ih ima. Istina, nemaju iskustva igranja zajedno, ali kada ispred sebe imaju Luku Modrića, koji će im sigurno pomoći, to će izgledati kako treba', rekao je na početku razgovora 34-godišnji Šibenčanin Gordon Schildenfeld, koji nam se javio s vrućeg Cipra, na kojem je do četvrtka bilo i 30°C. Kaže, u petak je palo malo kiše, nakon tri mjeseca, a temperatura se spustila na 'osvježavajućih' 25°C.