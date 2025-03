Bivši napadač Dinama razočaran potezom dinamovaca: 'Smiješno, nekorektno i seljački'

Lučić je reagirao na Dinamovu klupu jer su njezini igrači u završnici utakmice ubacivali lopte na teren kako bi sudac Mateo Erceg prekidao igru. Nakon susreta, Martin Baturina je taj potez opravdao riječima da su to "klasične cake" zbog kojih Lučić nije imao razloga za burnu reakciju. No, Abramović ne vidi nikakvo opravdanje za takvo ponašanje Dinamove klupe.

'To ubacivanje lopti je stvarno smiješno. Takav klub i takvi igrači na takvoj razini si ne bi smjeli to dozvoliti. To mi je, da malo ružno kažem, seljački nogomet jer se to ne radi ni u petim ligama. To nije korektno, ali moramo reći da se to u prvom derbiju ove sezone radilo s Hajdukove klupe. Smiješno je da i jedni i drugi rade takve stvari i apsolutno sam protiv toga' rekao je bivši napadač Dinama,