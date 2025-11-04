NOVI ANGAŽMAN

Bivši izbornik košarkaške reprezentacije pronašao novi posao: Radit će u Italiji

N.M. / Hina

04.11.2025 u 21:57

Veljko Mršić
Veljko Mršić Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski košarkaški trener Veljko Mršić (54) postao je trener talijanskog Dinama iz Sassarija, priopćio je u utorak klub sa Sardinije.

Mršić je na toj je poziciji zamijenio otpuštenog 48-godišnjeg trenera Massima Bullerija, nekadašnjeg talijanskog reprezentativca i osvajača srebrnog odličja na OI 2004. u Ateni.

Dinamo Banco di Sardegna je nakon početnih pet kola na dnu talijanskog prvenstva s pet poraza.

Mršić je došao u Sassari nakon što je ljetos napustio Split s kojim je prošle sezone osvojio hrvatski Kup i igrao u finalu prvenstva protiv Zadra.

"Bio je sjajan igrač na međunarodnoj razini i ključan u klubovima na najvišoj razini", rekao je Dinamov sportski direktor Mauro Sartori.

"To bogato iskustvo uspješno je prenio u svoju trenersku ulogu, etablirajući se u izazovnim ligama poput španjolske ACB", dodao je.

Mršić je prije dolaska u Split vodio španjolskog prvoligaša Rio Breogan, a tijekom karijere je bio trener klubova poput Bilbao Basketa, Zadra, Cibone i Cedevite. U Italiji je 2007. vodio momčad Varesea za koji je nekoć i igrao.

Od 2019. do 2022. bio je izbornik hrvatske reprezentacije s kojom nije uspio izboriti nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., na kvalifikacijskom turniru koji je održan u Splitu.

Premijeru na klupi Dinama Mršić će imati već u četvrtak, 6. studenoga, kad će njegova momčad u 6. kolu talijanskog prvenstva ugostiti Cantu, koji je u dosadašnjih pet kola ostvario dvije pobjede.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
LOŠ DAN U UREDU

LOŠ DAN U UREDU

Još jedna katastrofalna noć za hrvatskog reprezentativca u Ligi prvaka
UZBUDLJIVI DVOBOJI

UZBUDLJIVI DVOBOJI

Liverpool na Anfieldu svladao Real, Bayern 'preživio' drugo poluvrijeme i dobio PSG
NEPROMIŠLJENO

NEPROMIŠLJENO

Pogledajte krvnički start zvijezde Bayerna nad Hakimijem: Zaradio je crveni karton

najpopularnije

Još vijesti