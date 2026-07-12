Bijesni Englezi ne mogu vjerovati da argentinska zvijezda zbog ovoga nije isključena: Igrat će protiv njih u polufinalu

Da mu je portugalski sudac João Pinheiro pokazao drugi žuti karton, Lautaro bi bio isključen i propustio bi veliki polufinalni okršaj s Engleskom.

Napadač Intera u završnici produžetka zaključio je argentinski protunapad i postavio konačnih 3:1. Potom je napustio teren i potrčao prema navijačima, zbog čega su mnogi očekivali novu opomenu.

Englezi bijesni: 'Kako ovo nije drugi žuti?'

Odluka je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Engleski navijači masovno su se pitali kako Lautarov odlazak preko reklamnih panoa nije bio dovoljan za drugu opomenu.

Među komentarima dominirale su poruke da je argentinski napadač morao biti isključen, da mu je sudac progledao kroz prste te da je Argentina uoči polufinala izbjegla velik udarac.

'Kako ovo nije drugi žuti karton?', pitanje je koje se najčešće ponavljalo.

Drugi su upozoravali da bi se istovjetna proslava u brojnim utakmicama gotovo automatski kaznila opomenom, dok su pojedini navijači ironično zaključili da Lautaro, naravno, mora ostati dostupan baš za utakmicu protiv Engleske.

GiveMeSport piše da je među engleskim navijačima zavladalo uvjerenje da je sudac Argentincu progledao kroz prste. Međutim, objašnjenje se krije u pravilu koje je nešto složenije nego što se na prvi pogled čini.

Zašto Lautaro nije morao dobiti žuti karton?

Samo napuštanje terena tijekom proslave pogotka, piše Sport Bible, nije automatski razlog za opomenu. Igrač smije kratko izaći izvan granica igrališta, ali se mora što prije vratiti i ne smije nepotrebno odgađati nastavak utakmice.

Žuti karton obavezan je ako se igrač popne na ogradu ili približi gledateljima na način koji stvara sigurnosni problem, skine dres, prekrije glavu ili lice, provocira publiku ili pretjerano odugovlači s proslavom.

Pinheiro je procijenio da Lautaro nije napravio ništa od navedenog. Preskočio je reklamni pano i približio se navijačima, ali nije se popeo na zaštitnu ogradu, skinuo dres niti izazvao sigurnosni incident.

Sudac mu zato, prema pravilima, nije bio dužan pokazati žuti karton.

Argentina izbjegla velik udarac

Lautaro je prvu opomenu dobio ranije u produžetku. Da je zbog proslave zaradio i drugu, automatski bi bio isključen, a suspenzija bi ga udaljila iz polufinala.

Brisanje akumuliranih žutih kartona nakon četvrtfinala u tom mu slučaju ne bi pomoglo. Ono se odnosi na pojedinačne opomene iz različitih utakmica, a ne na isključenje zbog dvaju žutih kartona u istom susretu.

Argentina je povela u desetoj minuti preko Alexisa Mac Allistera, a Dan Ndoye izjednačio je u nastavku. Nakon što je Švicarska ostala s desetoricom, utakmica je otišla u produžetke, u kojima je Julián Álvarez spektakularnim pogotkom donio Argentini novo vodstvo. Lautaro je zatim potvrdio pobjedu 3:1 i prolazak među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

Na prvi pogled izgledalo je kao da je argentinski napadač izbjegao očit drugi žuti karton. Međutim, prema slovu pravila, sam prelazak preko reklamnih panoa nije dovoljan za opomenu.

Engleski navijači možda nisu zadovoljni takvim objašnjenjem, ali Lautaro će biti na raspolaganju Lionelu Scaloniju za veliko polufinale. Argentina je tako u dramatičnoj večeri izbjegla još jedan potencijalno težak udarac.