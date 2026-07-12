Stravične poruke nakon ispadanja Norveške: Sørlothova partnerica objavila jezive prijetnje koje je dobila

Dan nakon dramatičnog ispadanja Norveške od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, nogomet je ponovno pao u drugi plan. Partnerica Alexandera Sørlotha, Lena Selnes, objavila je dio stravičnih poruka koje su joj stigle nakon utakmice i javno pozvala na prestanak mržnje prema norveškom napadaču.

TV 2 Norway prenosi da je Selnes na Instagramu podijelila samo dio uvreda i prijetnji koje su stigle u njezin inbox. Među njima su bile i poruke koje Sørlotha pozivaju na samoubojstvo te traže da napusti Norvešku. 'Molim vas, razmislite prije nego što napišete nešto ovakvo' Selnes, koja sa Sørlothom ima dvoje djece, poručila je da takvim objavama nije željela davati dodatnu pozornost, ali je nakon svega ipak odlučila reagirati. 'Svjetsko prvenstvo donosi mnogo radosti, ali i mnogo mržnje. Nisam ovome željela posvećivati pozornost, ali nakon ovakvih komentara osjećam da moram', napisala je.

Alexander Sørloth’un eşi Lena gelen yoğun tepkiler sonrası açıklama yaptı. pic.twitter.com/ygv0XjwP3e — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) July 12, 2026

Potom je dodala: 'Nadam se da će svi malo bolje razmisliti prije nego što napišu nešto ovakvo, bez obzira na situaciju.' Norveški izbornik Stale Solbakken snažno je osudio poruke. 'To je tragično. To je svijet u kojem živimo. Upravo zato igračima govorim da se drže podalje od društvenih mreža', rekao je Solbakken. Sørloth je protiv Engleske započeo utakmicu i pri vodstvu Norveške 1:0 imao veliku priliku dodatno otežati položaj Engleza. Neposredno prije njihova pogotka za izjednačenje našao se u izvrsnoj situaciji, ali je u ključnom trenutku neshvatljivo pogriješio i propustio šansu koja je mogla potpuno promijeniti tijek četvrtfinala.

𝐒Ø𝐑𝐋𝐎𝐓𝐇’𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐎𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐒! 😱📱



Alexander Sørloth’s latest Instagram post has been flooded with more than 85,000 comments after his decision not to pass to Erling Haaland in Norway’s defeat to England sparked huge reactions… pic.twitter.com/mYsL9XY4nP — Raj (@raj198419) July 12, 2026