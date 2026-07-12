Stravične poruke nakon ispadanja Norveške: Sørlothova partnerica objavila jezive prijetnje koje je dobila

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Dan nakon dramatičnog ispadanja Norveške od Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, nogomet je ponovno pao u drugi plan. Partnerica Alexandera Sørlotha, Lena Selnes, objavila je dio stravičnih poruka koje su joj stigle nakon utakmice i javno pozvala na prestanak mržnje prema norveškom napadaču.
TV 2 Norway prenosi da je Selnes na Instagramu podijelila samo dio uvreda i prijetnji koje su stigle u njezin inbox. Među njima su bile i poruke koje Sørlotha pozivaju na samoubojstvo te traže da napusti Norvešku.
'Molim vas, razmislite prije nego što napišete nešto ovakvo'
Selnes, koja sa Sørlothom ima dvoje djece, poručila je da takvim objavama nije željela davati dodatnu pozornost, ali je nakon svega ipak odlučila reagirati.
'Svjetsko prvenstvo donosi mnogo radosti, ali i mnogo mržnje. Nisam ovome željela posvećivati pozornost, ali nakon ovakvih komentara osjećam da moram', napisala je.
Potom je dodala:
'Nadam se da će svi malo bolje razmisliti prije nego što napišu nešto ovakvo, bez obzira na situaciju.'
Norveški izbornik Stale Solbakken snažno je osudio poruke.
'To je tragično. To je svijet u kojem živimo. Upravo zato igračima govorim da se drže podalje od društvenih mreža', rekao je Solbakken.
Sørloth je protiv Engleske započeo utakmicu i pri vodstvu Norveške 1:0 imao veliku priliku dodatno otežati položaj Engleza. Neposredno prije njihova pogotka za izjednačenje našao se u izvrsnoj situaciji, ali je u ključnom trenutku neshvatljivo pogriješio i propustio šansu koja je mogla potpuno promijeniti tijek četvrtfinala.
Kasnije je zamijenjen, a Svjetsko prvenstvo završio je bez postignutog pogotka. Ipak, bio je važan dio momčadi koja je Norvešku dovela do povijesnog četvrtfinala.
Bakenga: 'Neka ovakvo ponašanje ima posljedice'
Na objavljene poruke reagirao je i bivši nogometaš te stručni komentator TV 2 Mushaga Bakenga.
'Vječna borba protiv ovih idiota. Neka to što ste užasno ljudsko biće napokon ima posljedice', napisao je na Instagramu.
Bakenga je pritom pozvao sve koji primaju prijetnje, govor mržnje i uznemirujuće poruke da ih prijave nadležnim institucijama.
'Vrlo je jednostavno poslati snimke zaslona. Važno je da ljudi znaju kako ovakve stvari mogu imati posljedice', poručio je.
Norveška je na terenu doživjela bolan poraz, ali ono što se dogodilo nakon utakmice još je jednom pokazalo koliko brzo sportska strast na društvenim mrežama može prijeći u otvorenu mržnju i zlostavljanje.