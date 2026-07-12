Ovo što je Bellingham napravio protiv Norveške dosad je uspjelo samo Diegu Maradoni

Bio je to njegov drugi uzastopni dvoboj nokaut-faze u kojem je postigao dva pogotka. U šesnaestini finala dvaput je zatresao mrežu Meksika u pobjedi 3:2, a zatim je isti pothvat ponovio protiv Norveške.

Stao uz bok velikom Maradoni

Bellingham je tako ponovio rijedak podvig Diega Maradone iz 1986. godine - postigao je po dva gola u dvije uzastopne utakmice nokaut-faze Svjetskog prvenstva.

Maradona je tada u četvrtfinalu protiv Engleske odigrao jednu od najslavnijih utakmica u povijesti nogometa. Zabio je oba pogotka u pobjedi Argentine 2:1 - prvi rukom, u akciji koja je postala poznata kao 'Božja ruka', a drugi nakon nezaboravnog prodora koji je poslije proglašen 'golom stoljeća'.

Četiri dana poslije ponovno je bio nezaustavljiv. U polufinalu protiv Belgije zabio je oba gola za pobjedu 2:0 i odveo Argentinu u finale, u kojem je svladala Zapadnu Njemačku i osvojila naslov svjetskog prvaka.

Četiri gola u dvije utakmice

Bellingham je protiv Meksika dvaput zabio u samo dvije minute, a protiv Norveške najprije je pogodio za izjednačenje, a zatim u produžetku i za pobjedu.

Englez je tako u dvije ključne utakmice postigao četiri gola i postao glavni junak prolaska svoje reprezentacije među četiri najbolje momčadi svijeta.

Maradonu je isti niz prije 40 godina odveo sve do naslova. Bellingham sada ima priliku nastaviti tim putem i Engleskoj donijeti prvi svjetski naslov nakon 1966. godine.