Belgijski mediji: Velikan na zimu kreće po zvijedu Rijeke

18.10.2025 u 08:52

Niko Janković
Niko Janković Izvor: Pixsell / Autor: Hrach Khachatryan/PIXSELL
Nakon poprilično prometnog zimskog prijelaznog roka, Rijeka ovog ljeta nije ostvarila značajniju prodaju.

Najbliže odlasku iz kluba bio je Niko Janković koji se već oprostio sa suigračima kako bi otišao u turski Fenerbahče. No, transfer je naposljetku propao te je Janković ostao na Rujevici.

Sada belgijski mediji javljaju da bi Janković veliki transfer mogao ostvariti na zimu. Prema njima, klub s najviše osvojenih titula Anderlecht je ozbiljno zainteresiran za Jankovića te bi ga u svojim redovima želio vidjeti već na zimu.

Navode da Jankoviću ugovor ističe u lipnju te da bi stoga na zimu mogao biti poprilično jeftin. Bilo kako bilo, Anderlecht je zainteresiran, a sada treba vidjeti hoće li doći do dogovora između klubova te igrača.

Zanimljivo je da je 50 posto od njegova transfera imao Dinamo, ali su se Zagrepčani toga odrekli kako bi smanjili cijenu za Niku Galešića u zimskom prijelaznom roku ove godine. To znači da će Rijeka zadržati čitav iznos potencijalne odštete.

