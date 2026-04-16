Bayernov junak otkrio kako je pao Real

Real je do tada još bio živ, opasan i u igri za prolazak, ali isključenje francuskog veznjaka otvorilo je prostor Bayernu da u samoj završnici potpuno preuzme kontrolu. Upravo je o tom prijelomnom trenutku nakon utakmice govorio jedan od junaka večeri, sjajni Luis Diaz.

Diaz: ‘Odmah smo znali da je to naša prilika’

Kolumbijski ofenzivac bio je jedan od najistaknutijih igrača Bayerna i svojim je nastupom dao velik doprinos velikoj pobjedi. Nakon utakmice bez ustručavanja je priznao što se događalo među njegovim suigračima kada je Real ostao s desetoricom.

'Kada je Camavinga dobio crveni karton, rekli smo među sobom: 'Ovo je naš trenutak'', otkrio je Diaz.

Njegove riječi najbolje pokazuju koliko je Bayern brzo prepoznao priliku da dodatno pritisne protivnika i u završnici napravi odlučujući korak prema polufinalu.

Bayern je i prije toga bio opasan

Ipak, Diaz je naglasio da njegova momčad nije zaigrala dobro tek nakon isključenja Realova veznjaka. Po njegovu mišljenju, Bayern je i prije tog trenutka izgledao ozbiljno i stvarao dovoljno da utakmicu odvede na svoju stranu.

'Mislim da smo i prije Camavingina isključenja puno više kružili loptom i stvarali mnogo prilika', rekao je.

Time je želio poručiti da Bayernova pobjeda nije došla slučajno ni isključivo zbog brojčane prednosti, nego kao rezultat igre koju je njemačka momčad gradila kroz cijeli susret.

Pohvalio i Real pa priznao koliko mu znači ovaj gol

Unatoč konačnom slavlju, Diaz nije skrivao poštovanje prema protivniku. Real Madrid, rekao je, i dalje ostaje momčad stvorena za najveće utakmice.

'Real Madrid je jako velik klub i vrlo dobra momčad za ovakve utakmice. Mislim da su odigrali zaista dobar susret', rekao je Kolumbijac.

Dvoboj na Allianz Areni donio je mnoštvo uzbuđenja, prilika i otvorene igre, a upravo je Diaz bio jedan od onih koji su ostavili najjači trag. Posebno će se pamtiti i njegov pogodak, za koji je nakon susreta priznao da mu zauzima posebno mjesto.

'Gol koji sam danas zabio sigurno je među moja tri najbolja', rekao je Diaz.

Njegova energija, prodornost i konkretan učinak bili su među ključnim razlozima zbog kojih je Bayern na kraju slomio Real i izborio novo veliko europsko polufinale.