Argentinski izbornik pokušao objasniti ponižavajuću snimku; sumnjamo da mu je netko povjerovao...

Nije lako argentinskom izborniku Jorgeu Sampaoliju koji je i uoči utakmice osmine finala s Francuskom (subota, 16 sati) bio suočen s neugodnim pitanjima predstavnika medija

Mnogi su se pravom pitali tko je tu izbornik 'gauča', a ta nedoumica postala je još veća s drugom snimkom gdje na poluvremenu u tunelu stadiona Messi suigračima objašnjava 'taktiku' za nastavak kao da nemaju osobu (Sampaolija) jako dobro plaćenu za to.

Naravno, na novinskoj konferenciji uoči susreta s Francuzima Sampaoli je bio prisiljen i o tome razgovarati.

'Bila je to uobičajena komunikacija s jednim od mojih igrača, to je sve. Dobro se sjećam tog trenutka, ali sve što razgovaram s igračima ostaje između nas. Mogu vam samo reći kako sam Messiju rekao da se prebacujemo na ofenzivniji plan', jasno je pokušao Sampaoli dokazati da je on šef u svlačionici iako mu je malo tko povjerovao.