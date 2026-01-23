SJAJNI REZULTATI

Amerikanki su roditelji iz Hrvatske i Srbije: S 18 godina je postala hit Australian Opena

N.M.

23.01.2026 u 14:31

Iva Jović
Iva Jović Izvor: EPA / Autor: ROB PREZIOSO
Bionic
Reading

Američka tenisačica srpsko-hrvatskog podrijetla Iva Jović nastavila je impresivan niz na Australian Openu i izborila plasman u osminu finala nakon što je svladala sedmu igračicu svijeta, Talijanku Jasminu Paolini.

Jović, kojoj su roditelji iz Leskovca i Splita, prije mjesec dana proslavila je 18. rođendan, a u Melbourne je stigla kao 27. igračica WTA ljestvice.

U prva dva kola bez većih problema nadigrala je Volynets i Hon, protivnice protiv kojih je imala status izrazite favoritkinje, a ni u trećem kolu nije posustala, iako je s druge strane mreže stajala jedna od najboljih tenisačica svijeta.

U meču koji je trajao manje od dva sata slavila je sedmu tenisačicu svijeta Jasmine Paolini rezultatom 6:2, 7:6(3) te ostvarila dosad najveći uspjeh u karijeri na Grand Slam turnirima.

U borbi za četvrtfinale Jović će igrati protiv Kazahstanke Julije Putinceve, a s obzirom na to da je suparnica tek 94. igračica svijeta, Amerikanka će u taj dvoboj ući kao izrazita favoritkinja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SJAJNE VIJESTI

SJAJNE VIJESTI

Dinamo dobio pojačanje za utakmicu s Osijekom: Vratio se važan igrač
PIŠU TALIJANI

PIŠU TALIJANI

Perišić ljutit na čelnike PSV-a: Rekao im je samo jednu rečenicu
GOTOVE PRIPREME

GOTOVE PRIPREME

Gonzalo Garcia komentirao dolazak pojačanja: 'Ne bi bilo fer'

najpopularnije

Još vijesti