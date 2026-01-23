Amerikanki su roditelji iz Hrvatske i Srbije: S 18 godina je postala hit Australian Opena

Jović, kojoj su roditelji iz Leskovca i Splita, prije mjesec dana proslavila je 18. rođendan, a u Melbourne je stigla kao 27. igračica WTA ljestvice.

U prva dva kola bez većih problema nadigrala je Volynets i Hon, protivnice protiv kojih je imala status izrazite favoritkinje, a ni u trećem kolu nije posustala, iako je s druge strane mreže stajala jedna od najboljih tenisačica svijeta.

U meču koji je trajao manje od dva sata slavila je sedmu tenisačicu svijeta Jasmine Paolini rezultatom 6:2, 7:6(3) te ostvarila dosad najveći uspjeh u karijeri na Grand Slam turnirima.

U borbi za četvrtfinale Jović će igrati protiv Kazahstanke Julije Putinceve, a s obzirom na to da je suparnica tek 94. igračica svijeta, Amerikanka će u taj dvoboj ući kao izrazita favoritkinja.