Alarmantno upozorenje jednog od najmoćnijih ljudi u svijetu nogometa: Moglo bi postati ružno...

Jonas Baer-Hoffman, glavni tajnik Međunarodnog sindikata profesionalnih nogometaša (FIFPro), upozorava kako bi pandemija koronavirusa mogla ozbiljno ugroziti nogometnu industriju

Europsko prvenstvo trebalo se održati od 12. lipnja do 12. srpnja ove godine u 12 europskih gradova. UEFA ga je odgodila i trebalo bi se održati u ljeto sljedeće godine, odnosno od 11. lipnja do 11. srpnja 2021. Odgoda Eura trebala bi omogućiti da završe sezone u domaćim i europskim kup natjecanjima do kraja lipnja. No, već za nekoliko tjedana trebala bi početi nova sezona.