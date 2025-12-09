'Ako Dinamo ne bude prvak, to je totalni debakl'

Kao i uvijek, nakon kola se još razgovara o viđenom, seciraju se brojne situacije, odnosi i relacije, a sve pred kamerama MAXSporta, u emisiji Totalni nogomet.

Ovog ponedjeljka standardnom četvercu komentatora, Cmrečnjaku, Kecmanu, Ljubiću i Pukšaru, priključio se i bivši igrač Hajduka, danas član Segeste, 35-godišnji Tonći Kukoč-Petraello.