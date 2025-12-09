KUKOČ U TOTALNOM NOGOMETU

'Ako Dinamo ne bude prvak, to je totalni debakl'

S.Š.

09.12.2025 u 07:23

Tonći Kukoč
Tonći Kukoč Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport/Croatel
Iza klubova SHNL-a 16. je kolo, a u njemu je odigran i najveći derbi hrvatskog nogometa, između Dinama i Hajduka

Kao i uvijek, nakon kola se još razgovara o viđenom, seciraju se brojne situacije, odnosi i relacije, a sve pred kamerama MAXSporta, u emisiji Totalni nogomet.

Ovog ponedjeljka standardnom četvercu komentatora, Cmrečnjaku, Kecmanu, Ljubiću i Pukšaru, priključio se i bivši igrač Hajduka, danas član Segeste, 35-godišnji Tonći Kukoč-Petraello.

Već je rekao kako je 'Dinamo bio mrtvac', ali se nakon prekida vratio u život', a dodao je Kukoč i ovo.

'Ako Dinamo ne bude prvak ove godine, to je totalni debakl. Potrošili su ogromne novce na igrače. A dosta tih igrača, neću reći nisu zaslužili, ali nisu opravdali što nose dres Dinama. I nije lako treneru Kovačeviću. To je ogroman presing. Jer ne može on svakog igrača učiniti sretnim. Treba se znati postaviti prema njima'.

Kukoč: Ako Dinamo ne bude prvak... Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

