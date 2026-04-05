Zvijezde serije 'The Madison' o radu s Kurtom Russellom: 'Ova serija je nešto sasvim drugo'

Kad Taylor Sheridan, autor 'Yellowstonea', predstavi novu obiteljsku sagu, očekivanja su velika. Njegova nova serija 'The Madison' donosi priču o tuzi, narušenim odnosima i pokušajima iscjeljenja, a Matthew Fox i Beau Garrett otkrili su nam kako su gradili složenu obiteljsku dinamiku i po čemu se ovaj projekt razlikuje od svega što je Sheridan dosad radio

Radnja serije 'The Madison' vrti se oko obitelji Clyburn, a njihova disfunkcionalnost na ekranu djeluje nevjerojatno autentično i uvjerljivo. Beau Garrett, koja je važan dio ove zamršene obiteljske slagalice, priznaje da im je ta napeta dinamika na setu došla sasvim spontano.

'Mislim da je ta disfunkcija došla nevjerojatno prirodno, što je bilo pomalo neočekivano. Naravno, to je očito u samom scenariju, ali čim smo sjeli za stol, posebno tijekom onih scena obiteljskih večera, sve je jednostavno izišlo iz nas', objašnjava glumica. Prirodna disfunkcija uz glumačke legende Zasluge za tu nevjerojatnu kemiju Garrett pripisuje genijalnom predlošku, ali i vrhunskoj glumačkoj postavi na čelu s Michelle Pfeiffer. 'Pisanje je tako dobro i Michelle je tako dobra. Sve se dogodilo sasvim prirodno. Također, likovi su toliko različiti – primjerice Paige u odnosu na Abigail, njihov odnos s majkom, Russell... Ova mala obitelj i djeca nevjerojatno su dobro napisani pa je bilo doista lako zakoračiti u tu disfunkciju i pustiti je da prirodno bude ono što jest', ističe Garrett.

S druge strane, muški dio postave nosi svoju specifičnu težinu. Matthew Fox u seriji glumi Paula, brata Prestona kojeg tumači legendarni Kurt Russell. Njihov odnos na ekranu odiše nevjerojatnom toplinom i iskrenošću, a tajna se krije u njihovom ranijem, vrlo upečatljivom poznanstvu. Fox i Russell već su surađivali 2014. godine na filmu 'Bone Tomahawk'. Lekcija o dječačkom uzbuđenju 'Bio je to svojevrsni mashup žanrova, vestern koji se na kraju filma pretvara u nešto sasvim drugo', prisjeća se Fox rada na tom filmu. 'Nikada neću zaboraviti to iskustvo jer je s nama glumio i Richard Jenkins. Svaki dan bismo sjedali u kombi i vozili se onim dugim zemljanim putem izvan Los Angelesa na snimanje. Ta dvojica bi svakog dana ušla u kombi s riječima: 'Mi snimamo vestern!' Bili su doslovno poput dvoje djece'.

The Madison Izvor: Društvene mreže / Autor: SkyShowtime

Ta dječja radost i entuzijazam holivudskih veterana ostavili su dubok trag na Foxu, oblikujući njegov pogled na glumačku profesiju. 'Toliko sam uživao u tome baš zbog te njihove energije. Dva glumca koja iznimno poštujem, koji su u ovom poslu desetljećima, imali su to dječačko uzbuđenje samo zato što snimaju vestern. To mi je bio veliki putokaz. Shvatio sam da možeš ostati u ovom poslu jako, jako dugo, a da ne postaneš ciničan ili iscrpljen njime. Oni imaju jednako uzbuđenje oko pričanja priče kakvo su oduvijek imali', emotivno prepričava glumac.

The Madison Izvor: Promo fotografije / Autor: Emerson Miller /Paramount +







+9 The Madison Izvor: Promo fotografije / Autor: Emerson Miller /Paramount +

Suptilna umjetnost bratskog odnosa Kada mu je redatelj autor serije Taylor Sheridan otkrio da upravo s Russellom pregovara o ulozi Prestona, Fox je znao da je to prilika koja se ne propušta. 'Pomislio sam kako će biti nevjerojatno zaroniti u taj bratski odnos', kaže Fox, kojemu je u građenju lika Paula uvelike pomoglo i vlastito životno iskustvo.

'I sam imam dva brata, starijeg i mlađeg. Cilj mi je bio pronaći te male, suptilne stvari u načinu na koji taj odnos funkcionira. Riječ je o davanju prostora jedan drugome, a istodobno si vjerojatno jedina osoba kojoj se tvoj brat može povjeriti. No, postoji taj specifičan način na koji morate čekati te informacije, ne zahtijevate ih nasilno. Ne znam, bilo je jednostavno. Osjećalo se vrlo organski', pojašnjava glumac pozadinu svog lika. Iako nosi prepoznatljiv potpis autora 'Yellowstonea', 'The Madison' donosi jednu sasvim novu atmosferu, bitno drugačiju od epskih obiteljskih ratova i krvavih sukoba na koje smo navikli u njegovim dosadašnjim hitovima. Na pitanje po čemu se ova serija izdvaja iz Sheridanovog opusa, Beau Garrett daje vrlo upečatljiv odgovor.