Zvijezda 'Vrag nosi Pradu' otkrila zbog čega uzima pauzu od glume

Glumica je ponosna mama dvije djevojčice: Hazel (9) i Violet (6) sa suprugom i kolegom glumcem Johnom Krasinskim za kojeg se udala 2010. godine. 'I jednostavno osjećam kao da tu postoje trenuci njihovog dana koji su jako važni dok su djeca mala. A to je npr. 'Hoćeš li me probuditi? Hoćeš li me odvesti u školu? Hoćeš li doći po mene? Hoćeš li me staviti u krevet?' Ja osjećam da trebam biti uz dok prolaze te trenutke', rekla je glumica.