Zovu je novom Sophijom Loren: 'Ima tu nevjerojatnu dubinu, ali i suludu ljepotu'

Još je prije nekoliko godina provodila sedam sati dnevno u školi učeći engleski jezik. Da ga usavrši, ovoj je atraktivnoj Kubanki trebalo tek četiri mjeseca, nakon čega je postala jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu

Da je ovo itekako njezina godina, Ana de Armas dokazala je već odavno, a tome u prilog ide i niz uloga u kojima se trenutno pojavljuje - od najnovijeg filma o Jamesu Bondu, 'No Time to Die', preko erotskog trilera 'Deep Water' s Benom Affleckom, potom 'The Night Clerka' gdje glumi rame uz rame s Helen Hunt, ali i Netflixove političke drame 'Sergio'. Vrhunac svega zasigurno će biti i njezino utjelovljenje Marilyn Monroe u filmu 'Blonde' kojeg, između ostalih, producira i Brad Pitt.