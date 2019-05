Nova Bondova djevojka ima pomalo neobičnu naviku: S filmskog seta kući uvijek povede i kolegu - treba li se Rachel Weisz brinuti?

Kao nova djevojka u 25. nastavku filma o Jamesu Bondu, ulogu djevojke najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu dobila je Ana de Armas, Kubanka koju prati glas da se na filmskim setovima uvijek zaljubi u svog kolegu

'Zaljubila sam se u nekoliko kolega pa sada već znam što će se dogoditi tijekom snimanja. No svjesna sam da je sve to samo balončić u kojem se nalaziš ta dva mjeseca i to je to', izjavila je svojedobno za britanski The Sun.