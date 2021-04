Kraljičin znak vječne ljubavi: U torbici je tijekom jučerašnjeg ispraćaja imala dva predmeta od velike sentimentalne vrijednosti

Prizor kraljice Elizabete koja sama sjedi u kapeli Sv. Jurja na sprovodu svog supruga mnoge je dirnuo, a sad je otkriveno što je imala u torbici od koje se gotovo nikad ne odvaja

Nedugo nakon vjenčanja, kraljica Elizabeta princ Philip, tamo su boravili od 1949. do 1952., a živjeli su u vili Guardamangia. Philip je u to vrijeme stacioniran na Malti kao mornarički časnik na brodu HMS Magpie. U to vrijeme je kraljica bila tek princeza i prva u redu za kraljevski tron jer je njezin otac još uvijek bio živ. Te dvije godine kasnije je i sama kraljica opisala kao jedno od najboljih razdoblja u svom životu u kojem je mogla živjeti normalnim životom, a voljenoj Mlati često su se vraćali.