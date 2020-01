Zlatni globusi: '1917' najbolja drama, 'Bilo jednom u Holywoodu' najbolja komedija

Drama o prvom svjetskom ratu "1917" i "Bilo jednom u Hollywoodu" osvojili su nagradu Zlatni globus u kategoriji drame odnosno komedije na svečanoj docjeli u nedjelju na Beverly Hillsu.

Najbolja glumica u drami je Renee Zellweger koja je utjelovila Judy Garland u istoimenom filmu, dok je Joaquinu Phoenixu nagrada u kategoriji za najboljeg glumca pripala za ulogu Jokera. U kategoriji komedije ili mjuzikla najboljom glumicom je proglašena Awkwafina (The Farewell), dok je Taron Egerton (Rocketman) slavio u kategoriji najboljeg glumca u komediji ili mjuziklu.

Sve nagrade

Najbolji film – drama: "1917"

Najbolji film – komedija ili mjuzikl: "Bilo jednom u ... Hollywoodu"

Najbolji glumac – drama: Joaquin Phoenix (Joker)

Najbolja glumica – drama: Renee Zellweger (Judy)

Najbolji glumac – komedija ili mjuzikl: Taron Egerton (Rocketman)

Najbolja glumica – komedija ili mjuzikl: Awkwafina (The Farewell)

Najbolji sporedni glumac: Brad Pitt (Bilo jednom u...Hollywoodu)

Najbolja sporedna glumica: Laura Dern (Bračne priče)

Najbolji redatelj: Sam Mendes za "1917"

Najbolji scenarij: Quentin Tarantino za "Bilo jednom u … Hollywoodu"

Najbolji animirani film: "Gospodin Link: U potrazi za skrivenim gradom"

Najbolji film na stranom jeziku: Parazit (Bong Joon-ho)

Najbolja originalna pjesma: "(I'm Gonna) Love Me Again," Elton John and Bernie Taupin ("Rocketman")

Najbolja televizijska dramska serija: "Nasljeđe" (HBO)

Najbolji glumac u dramskoj seriji: Brian Cox (Nasljeđe)

Najbolja glumica u televizijskoj dramskoj seriji: Olivia Coleman

Najbolja kratka televizijska serija ili film: "Černobil"

Najbolja televizijska serija komedija ili mjuzikl: "Fleabag"

Najbolji glumac u televizijskoj seriji komediji ili mjuziklu: Ramy Youssef - "Ramy"

Najbolja glumica u televizijskoj seriji ili komediji: Phoebe Waller-Bridge - “Fleabag”

Nagrada za životno djelo: Tom Hanks