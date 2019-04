Zavela ga go-go plesačica: Johnny Depp zaluđen mlađahnom Ruskinjom koju planira i oženiti

Kako donose svjetski mediji, djevojka s kojom je slavni holivudski glumac snimljen početkom ove godine u jednom hotelu u Beogradu, ruska je go go plesačica, a koliko je zaljubljen u tridesetak godina mlađu Polinu Glen govori i to da se ona već navodno preselila u njegov dom na Sunset Boulevardu, kao i da razmišlja o braku s njom

Iako njegova ružna i teška brakorazvodna parnica s Amber Heard i dalje traje, te njih dvoje ne prestaju s međusobnim optužbama, to ne znači da je Johnny Depp prestao vjerovati u ljubav. 55-godišnji holivudski glumac, ujedno i najpoznatiji 'pirat s Kariba', toliko je zaluđen svojom novom djevojkom da se, navodno, nakon samo nekoliko mjeseci burne veze namjerava i vjenčati s njom.

Riječ je o Polini Glen, go-go plesačici iz Rusije, koja ima oko 25 godina, a slavnog je glumca upoznala prošle godine na jednom partyju u Los Angelesu. S 'tajanstvenom' djevojkom snimljen je i početkom ove godine u hotelu u Beogradu, gdje je snimao film, a zajedno su fotografirani i u svibnju 2018. kada je on bio na turneji po Moskvi sa svojim bendom, The Hollywood Vampires.

Atraktivna Polina rođena je u St. Petersburgu i profesionalna je plesačica i koreografkinja, a već neko vrijeme živi u njegovoj vili na Sunset Boulevardu.

'Polina je upoznala Johnnyja na partyju u Los Angelesu. Uživala je uz dobru glazbu i nije imala pojma tko je on kada joj je prišao. Kliknuli su na prvu. U to vrijeme već je prolazio težak period sa bivšom suprugom i odjednom se ispred njega stvori ta prekrasna, mlada ruska plesačica koja od njega ne želi ništa i koja čak niti ne zna tko je on. Djevojke u Rusiji nemaju pojma tko je on', otkrio je izvor blizak paru i dodao kako je bila sretna kada je shvatila tko je on zapravo.

Pretpostavlja se kako je Polina Glen u Ameriku stigla prije dvije godine kako bi se ostvarila kao plesačica te za nju kažu je iznimno talentirana na tom području. 'Polina je rekla da se namjeravaju vjenčati i da on želi otići u Rusiju upoznati njezine roditelje', otkrio je isti izvor.