Amber Heard ne odustaje: Svoju je tužbu ‘podebljala’ novim detaljima zlostavljanja

Nakon što je, zbog klevete, Johnny Depp odlučio uzvratiti svojoj bivšoj supruzi pa ju je zbog svega tužio na nevjerojatan iznos od 50 milijuna dolara, Amber Heard 'podebljala' je svoju tužbu novim detaljima zlostavljanja iz njihovog braka koji je trajao manje od dvije godine

'Umjesto da reagiram na njegovo ponašanje i optužbe, ja sam se jednostavno premjestila na drugo sjedalo. No, to ga nije spriječilo. Pokušao me isprovocirati gurnuvši svoje sjedalo na mene kada sam prošla uz njega, vikao je na mene i cijelo vrijeme izvikivao ime Jamesa Franca', stoji u tužbi, a stavljeni su i detalji iz prosinca 2015. kada su se posvađali u njihovom stanu u Los Angelesu .

Amber Heard tvrdi da je Depp na nju bacio dekanter vina, pobacao stvari po sobi i udarao u zid, a potom ju je ošamario, uhvatio za kosu i vukao ju niz stepenice sve dok njegovog ureda, potom do dnevnog boravka i kuhinje, pa sve preko spavaće sobe do one za goste. To se navodno dogodilo nakon što mu je ona rekla da ga ostavlja i da će nazvati policiju ukoliko ju on još jednom dotakne.

Johnny Depp u svojoj tužbi i dalje tvrdi da su optužbe lažne te da je sve to ona napravila ciljano kako bi joj se podigla popularnost i kako bi dobila pozitivni publicitet koji će joj pomoći u daljnjoj karijeri. Kao odgovor na sve, glasnogovornik Amber Heard dao je i službenu izjavu u kojoj stoji:

'Ovi neozbiljni potezi Johnnyja Deppa samo su opetovani pokušaji da ušutka Amber Heard, no to mu neće uspjeti. Potezi gospodina Deppa samo su dokaz da on jednostavno ne može prihvatiti istinu onakvom kakva je te da ima nasilničko ponašanje.'