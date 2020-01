Titulu velikog zavodnika nikada nije želio prihvatiti: 'Ljudi su se više uzrujali zbog toga što sam poljubio drugog muškarca u usta, nego zato što sam jednog ubio'

Iako je većina ovogodišnjih nominacija za najprestižniju filmsku nagradu prošla bez prevelikih iznenađenja, u kategoriji stranog filma ove godine svoju prvu nominaciju za Oscara, za ulogu u filmu ‘Tuga i slava’, zaradio je vjerojatno najpoznatiji španjolski glumac Antonio Banderas. On sam nije krio iznenađenje, a ukoliko 10. veljače osvoji zlatni kipić, to će biti najljepša kruna njegove suradnje s Pedrom Almodovarom, s kojim je tijekom dugogodišnje karijere snimio čak osam filmova

Tijekom godina, u kojima je osim u Španjolskoj postao i više nego prepoznatljivo lice u Hollywoodu, Banderasu su pokušali prikrpati titulu velikog zavodnika, no on se, ponajviše svojim filmskim ulogama, trudi udaljiti od nje što je više moguće. Naime sam Antonio Banderas odbio je dobivati uloge isključivo na račun svog mačo izgleda, zbog kojeg je stekao milijune obožavateljica diljem svijeta, i na kraju je dokazao da nije samo ljepuškasto lice, već da ima nevjerojatan talent, kakav prije njega nije pokazao nijedan španjolski glumac u Hollywoodu .

Rođen 10. kolovoza 1960. u španjolskoj Malagi, Antonio Banderas proveo je u njoj i većinu djetinjstva, odrastajući uz roditelje, učiteljicu Anu Banderas i policajca Josea Domingueza , ali i mlađeg brata Francisca . U njihovu domu vjera je bila iznimno važna, pa je sam Banderas od najranijih godina bio sudionik vjerskih procesija u Malagi. Dapače, svake godine u Velikom tjednu uoči Uskrsa Banderas se vraća kući kako bi sudjelovao u procesiji, a zanimljivo je i da je često znao u svoje filmske ugovore dodavati stavku kako bi se osigurao da ga ništa neće zadržati u to doba daleko od Malage.

Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno duhovitog, iskrenog i odanog, kao osobu koja čvrsto stoji na zemlji, no tko je zapravo Antonio Dominguez Banderas ?

Još kao dječak počeo je trenirati omiljeni španjolski sport - nogomet - no teška ozljeda noge u 14. godini života natjerala ga je da preko noći odustane od svih svojih snova. A onda je godinu kasnije sve došlo na svoje. S obitelji je pogledao mjuzikl ‘Kosa’ i istog trena rodila se njegova ljubav prema glumi. Odlučio je upisati Školu dramskih umjetnosti u rodnom gradu, a ubrzo se pridružio i maloj kazališnoj skupini s kojom je počeo nastupati po gradovima.

‘Nikada se nisam brinuo hoće li me publika prihvatiti, niti sam imao plan o svojoj karijeri. Nikada nisam imao ideju o tome kako me obožavatelji doživljaju, niti itko drugi.’

Upravo pod redateljskom palicom slavnog Almodovara, Banderas je uspio ono o čemu je sanjao - pokazati svoj talent da se neviđenom lakoćom prebacuje iz jedne nekonvencionalne uloge u drugu - od silovatelja, preko psihičkog bolesnika i homoseksualca, pa sve do otmičara. Sve to dovelo ga je do toga da 1989. potraži svoju sreću u Hollywoodu.

‘Sjećam se uloge u filmu ‘Zakon požude’, u kojem sam igrao homoseksualca. Ljudi su se više uzrujali zbog toga što sam poljubio drugog muškarca u usta, nego zato što sam jednog ubio. Zanimljivo je to kako vam ljudi mogu oprostiti ubojstvo, ali ne i poljubac.’