Zovu je talijanskim seks simbolom, ali i jednom od najljepših žena svijeta, no dokazala je da je puno više od toga: 'Tek sada, kada sam starija, kažu - dobra si'

‘Kao osoba jako sam sramežljiva, a zamislite samo gdje bi mi bio kraj da nisam’, izjavila je svojedobno Monica Bellucci koja je, baš poput Sophije Loren, Gine Lollobrigide i Silvane Mangano, prava talijanska filmska diva nevjerojatne ljepote i glamura. Proglašena najstarijom Bondovom djevojkom na svijetu, nakon što je u 51. godini života prihvatila ulogu Lucije Sciarre u ‘Spectri’, Monica Bellucci danas živi u Parizu, točnije u 14. okrugu, s dvije kćeri koje je dobila u braku s Vincentom Casselom - Devom i Léonie

‘Ne možete znati koliko će trajati ljubav i što će se dogoditi. Naravno, bila bih sretna kada bismo ostali zajedno zauvijek, no nikad se ne zna. Nikada ne smijete uzimati stvari zdravo za gotovo, osobito kada je o vezama riječ, no imamo djecu i ljubav prema njima je ljubav koja će trajati zauvijek. Moj odnos s Vincentom promijenio se otkako imamo djecu, ali u dobrom smislu. Svjesna sam da je teško ostvariti to da smo uvijek zajedno zbog posla, no to je naš život, mi smo poput Cigana koji stalno putuju uokolo’, govorila je Monica Bellucci samo dvije godine prije negoli je braku s Vincentom Casselom došao kraj.

Danas 55-godišnjakinja i dalje ostavlja bez daha svojom neprolaznom i nevjerojatnom ljepotom, a mnogima je i dalje prva asocijacija na nju njezina uloga u filmu ‘Malena’. Jedna od 100 najseksi žena svijeta svih vremena, koju nazivaju i talijanskim seks simbolom, 2004. iznenadila je sve kada je u visokom stupnju trudnoće pozirala gola za talijansko izdanje Vanity Faira, a sve u znak protesta protiv talijanskog zakona koji je ograničavao tretmane potpomognute oplodnje. Zahvaljujući tome što govori čak četiri jezika, snimila je filmove na francuskom, talijanskom, engleskom i perzijskom.

Monica Anna Maria Bellucci rođena je 30. rujna 1964. godine u talijanskom gradiću Città di Castello, na granici Umbrije i Toskane. Njezin otac Pasquale bio je prijevoznik, a majka Brunella domaćica i samouka slikarica. Malena Monica, prema njihovoj vlastitoj želji, bila im je jedino dijete. ‘Dobili su me kada su bili jako, jako mladi. Cijeli sam život žalila što nemam brata ili sestru i to je razlog zašto imam dvoje djece, jer iako se često svađaju i tuku, i to je bolje nego da budu usamljeni.’

Kako je otkrila, prisjećajući se odrastanja, iako je imala puno rođaka, kada je imala osam ili devet godina osjećala se poprilično osamljeno. Po karakteru vrlo znatiželjna, od malih je nogu sanjala o svijetu daleko izvan granica njezinog malenog grada. ‘Odrastanje u malom gradu s jedne ti strane pruža zaštitu, no u isto vrijeme rađa u tebi želju za bijegom od svega.’ Novi život, kako je rekla, pronašla je već s 13 godina, kada je snimila svoje prve fotografije, koje su joj obilježile životni put. Obiteljski prijatelj bio je fotograf i pitao je njezine roditelje može li je fotografirati, a onda je tri godine kasnije drugi očev prijatelj, koji je bio dio modnog svijeta, poželio snimiti njezine prve modne fotografije. ‘Nakon toga odradila sam modnu reviju u Firenci, potom i u Milanu, i sve dok sam pohađala školu tri puta godišnje odlazila sam na modne revije, a kada sam maturirala, s 18, manekenstvo je postalo moj posao.’

A što su njezini roditelji mislili o tome što im je kći postala manekenka? Monica kaže da su vjerojatno bili premladi da bi shvatili što sve to točno znači i donosi. Njezina je majka prvenstveno željela da njezina kći ostvari puno više negoli je ona sama napravila: ‘Jednostavno nije željela da živim život kakav je ona živjela.’ Stoga i ne čudi to da je već u 20-im godinama živjela u Parizu, Milanu i New Yorku, a sve to nakon što je potpisala ugovor s modnom agencijom Elite Model Management. Takav život joj je godio, a onda se s 25 udala za fotografa Claudija Carlosa Bassu. Brak je potrajao tek 18 mjeseci i od tada svog prvog supruga više nije susrela.

‘Manekenstvo i poziranje za mene su bili nešto prirodno. Obožavala sam fotografije, taj svijet i nikada me nitko nije tjerao na nešto što ne želim.’ Uspjeh joj se nije dogodio preko noći, a prije negoli je odlučila postati glumicom bila je i više nego uspješna kao model, muza Diora i Dolce&Gabbane, za koje je ove godine nosila i reviju na milanskom Tjednu mode, rame uz rame sa supermodelima 90-ih Evom Herzigovom, Helenom Christensen, ali i Isabellom Rossellini.

Prvu priliku dao joj je talijanski režiser Dino Risi 1990. godine. Nakon što je vidio njezinu fotografiju u novinama odlučio ju je angažirati za svoj film ‘Vita coi figli’. Uloge koje je nakon toga krenula prihvaćati bile su poprilično teške - od uloge Marije Magdalene u Gibsonovoj ‘Pasiji’ pa sve do Kraljice Zrcala u filmu ‘Braća Grimm’, a zahvaljujući njezinoj seksepilnosti angažirao ju je i Francis Ford Coppola u filmu ‘Bram Stoker's Dracula’.

‘Mislim da je moj san oduvijek bio da postanem glumica, no dolazila sam iz mjesta u kojem je kinodvorana bila poprilično daleko, a satove glume počela sam uzimati samo kako bih bila bolja na modnoj pisti.’

Pravo priznanje, ono o kojem je godinama sanjala, dobila je nakon što je prihvatila ulogu u francuskom noir filmu ’Stan’, za koju je nominirana za nagradu Cesar, ali i zbog koje je upoznala budućeg supruga, karizmatičnog francuskog glumca Vincenta Cassela. Koliko su dobro funkcionirali privatno i poslovno, govori i to da su zajedno snimili još osam filmova, ali i dobili dvije kćeri, kao krunu njihove ljubavi. Nažalost, braku je nakon 14 godina došao kraj, a iako se on u međuvremenu oženio brazilskom ljepoticom Tinom Kunakey i s njom dobio dijete, Monica Bellucci tvrdi kako je njihov odnos i dalje iznimno čvrst.

‘Kada imate djecu, važno je da i vi, kao roditelji, imate odnos’, rekla je Monica Bellucci, dodavši kako njezin bivši suprug puno putuje i snima te da zato njihove kćeri žive s njom. Iako se kao majka ostvarila tek u 40-im, zbog toga nikada nije požalila: ‘Činjenica da sam ih kasno rodila dala mi je slobodu da snimam jedan film godišnje, a ostatak vremena mogu provesti s njima - pripremiti im doručak, otpratiti ih u školu, večerati s njima. Ako želim ili trebam izaći, odem, no cure vole kada sam kod kuće.’

Kako je rekla, prije toga jednostavno nije bila spremna postati majkom. ‘Nisam bila spremna za nešto tako veliko, nešto što će mi zauvijek promijeniti život. To je vjerojatno zbog toga što sam bila jedinica, pa sam se većinu života i osjećala kao dijete, zatvoreno u sebi. Jednostavno, nisam bila uvjerena da ću se moći dati skroz na skroz. Kada sam rodila prvu kćer, željela sam odmah roditi drugo dijete jer sam znala da mi otkucava biološki sat. Na kraju, toliko sam dugo dojila i jednostavno željela imati samo nju i posvetiti joj se sve dok ne budem spremna za drugu trudnoću. Srećom, zatrudnjela sam s 44, a nismo dugo pokušavali, sve se prirodno odigralo.’

Monica Bellucci ne krije kako ju je to što je postala majka u potpunosti promijenilo, ali i pomoglo da i sama odraste. Sada je sve podređeno upravo njezinim nasljednicama, a otkriva kako ju starenje, u smislu da je više neće smatrati lijepom, ni najmanje ne zabrinjava. Jedini strah koji ima onaj je od smrti: ‘Imam dvoje djece i želim vidjeti i uživati u njihovom odrastanju. Starenje ne možete zaustaviti, jednostavno se morate pomiriti s time. Prije negoli sam rodila kćeri o smrti nisam ni razmišljala, a nisam ni osjećala da starim.’