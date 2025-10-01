Zaljubljeni kadar: Jelena Perčin zabilježila nastup svog dečka Ante Gele

U ležernoj atmosferi i uz odličan glazbeni tempo, Jelena Perčin zabilježila je najatraktivnije trenutke večeri - od sjajne izvedbe Ante Gele i pjesme Darka Rundeka do reakcija publike i selfija s kolegom Lovrom Juragom .

Topla podrška koju mnogima omiljena glumica pruža svom partneru, postala je zaštitni znak njihova odnosa : dok on vodi bendove i izvođače, ona uživa u publici. Takvi trenuci, bez velike pompe i poziranja, najbolje pokazuju koliko su sretni i usklađeni privatno i profesionalno . Premda su dugo skrivali da suzajedno, Jelena i Ante sad bez problema pokazuju svoju ljubav javno .

Glumica je nedavno izjavila da nije strahovala od ulaska u novu vezu. Nedavno je priznala da joj se ljubav s glazbenikom dogodila kad se najmanje nadala, usred razvoda. Iza sebe, prisjetimo se, ima dva braka. S prvim suprugom ugostiteljem Kristijanom Babićem bila je u braku od 2008. do 2011. godine i dobili su kćer Lotu. Na setu serije 'Zora dubrovačka' upoznala je glumca Momčila Otaševića, s kojim se vjenčala 2018.; zajedno su dobili kćer Mašu i sina Jakšu, a 2022. su potvrdili razvod.