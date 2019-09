Odvojite si vremena za uživanje, u rujnu stižu serije koje će vas prikovati za ekrane

1/11

Netflixova satira 'The Politician' obećava vrhunsku zabavu s puno dobre glazbe, a za dobro raspoloženje ispred ekrana pobrinuli su se Gwyneth Paltrow, Jessica Lange i Benjamin Platt. No serija koja bi mogla podići puno prašine je 'Unbelievable'. Riječ je o miniseriji temeljenoj na istinitoj priči, nagrađenoj Pulitzerom, a u njoj ćemo gledati uvijek izvrsnu Toni Collette. Europska serija 'Criminal' također dolazi iz Netflixova studija i ima zanimljiv koncept. Snimljena je na četiri jezika, a već je uspoređuju s 'Na nužnosti' (Line of Duty), hvaljenom britanskom krimi dramom.