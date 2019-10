Listopad je prepun novih serija, ali i filmova: Duge jesenske večeri brže će proći uz ove naslove

1/15

Serije 'Katarina Velika' i 'Gospođa Fletcher' listopadski su aduti HBO kanala, Amazon će izbaciti željno iščekivanu 'Modern Love' s Anne Hathaway dok se Netflix fokusirao na filmove, pa ćemo ovoga mjeseca moći gledati Soderberghov 'Tha Laundromat' s Meryl Streep u glavnoj ulozi i 'Dolemite Is My Name' s Eddiejem Murphyjem.

Najviše novih serija kao i novih sezona već poznatih nalsova stiže na HBO. Na Netflixu, osim filmova s kojima pucaju na ulazak u konkurenciju za Oscara, bit će kao i do sada puno reality showa, dokumentaraca, ali i kako smo navikli u zadnje vrijeme, manje serija američke produkcije. Krajem listopada stiže nova sezona nagrađivane 'The Kominsky Method' s Michaleom Dougalsom u glavnoj ulozi, a od novijih naslova tu je 'Raising Dion', seriju o superherojima čiji je izvrsni producent glumac Michael B. Jordan.