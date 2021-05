Za svoje će se bogatstvo morati potruditi sami: Ovi milijarderi i multimilijunaši ne ostavljaju sve što imaju svojoj djeci

Prilikom sastavljanja oporuke mnogim je roditeljima jedina briga kako će sve što ostaje iza njih ravnomjerno raspodijeliti među djecom, ali istaknuti svjetski bogataši uopće se ne zamaraju ovakvim pitanjima jer su se obvezali da svojoj djeci neće ostaviti ništa ili će im dati tek djelić svog bogatstva

Warren Buffett

Milijarde težak ulagač svoje planove otkrio je 2006. godine na događanju u njujorškoj Javnoj knjižnici. 'Nisam entuzijastičan oko nasljeđivanja bogatstva, pogotovo dok šest milijardi drugih ljudi živi daleko siromašnije od nas', rekao je okupljenima Buffet i objasnio da će mu glavnina bogatstva, oko 85 posto, otići u pet dobrotvornih organizacija, između ostalih u zakladu Billa i Melinde Gates. Nešto od preostalih 15 posto pripast će njegovoj djeci, ali Buffet ih je pripremio na to da očekuju tek manju svotu. 'Oni cijelo vrijeme znaju moje poglede na naslijeđeno bogatstvo i dijele ih sa mnom. Imaju novac o kojem većina može samo sanjati', rekao je Buffet te i ostale bogate roditelje potiče da slijede njegov primjer. S Billom i Melindom Gates, Buffet je stvorio The Giving Pledge, zajednicu kojoj se priključuju najbogatiji pojedinci i obitelji na svijetu koji će većinu svog bogatstva usmjeriti filantropiji.

Bogatstvo vrijedno milijarde dolara Laurene je naslijedila od pokojnog supruga, suosnivača Applea Stevea Jobsa, ali 56-godišnja milijarderka, čija se vrijednost procjenjuje na 24 milijarde dolara, izrazito je prisutna u svijetu ulaganja (Apple i The Walt Disney Company) i filantropkinja. Milijarderski status njene obitelji, odlučna je Laurene, završit će njenim imenom. 'Nije u redu da pojedinci akumuliraju ogromnu količinu bogatstva koja je ekvivalent milijunima i milijunima drugih ljudi zajedno. U tome nema ništa pošteno', rekla je Jobs za New York Times. Jobsova udovica, majka troje djece, osnivačica je neprofitne organizacije College Track koja pomaže u pripremi studenata nižeg socijalnog statusa za visoko obrazovanje te organizacije za društvene promjene Emerson Collective.

Sa samo 32 godine, osnivač Facebooka Mark Zuckerberg jedan je od najmlađih mogula koji se obvezao The Living Pledgeu. Povodom rođenja kćeri Max, sa suprugom Priscillom Chen objavio je da planiraju donirati 99 posto svojih udjela u tvrtki. Po trenutnim procjenama, to iznosi oko 45 milijardi dolara, a novac će biti dodijeljen njihovoj inicijativi 'Unapređenje ljudskog potencijala i promicanje jednakosti za svu djecu u sljedećoj generaciji', koja obuhvaća obrazovanje i borbu protiv bolesti.

Neposredno prije rođenja njegova sina Erica sudac talent showova 'American Idol' i 'America's Got Talent' rekao je novinarima da njegova beba neće biti dijete povjereničkih fondova. Iako na umu nije imao određene skupine, Cowell je rekao da većinu svog bogatstva, procijenjenog na 550 milijuna dolara, namjerava donirati. 'Ostavit ću novac nekome, dobrotvornoj organizaciji – vjerojatno djeci i psima. Ne vjerujem u prenošenje bogatstva s generacije na generaciju', rekao je Cowell za The Mirror.

U svojih pet desetljeća nastupanja procjenjuje se da je sir Elton John zaradio 450 milijuna dolara, što je pokazao garderobom, nekretninama i umjetninama. No po pitanju posvojenih sinova Zacharyja i Elijaha, John i njegov suprug David Furnish imaju odmjereniji pristup. 'Naravno da svoje dječake želim ostaviti u vrlo čvrstom financijskom stanju, ali užasno je davati srebrnu žlicu djeci. To im uništava. Slušajte, dječaci nisu uobičajena djeca i ne pretvaram se da jesu. Ali moraš imati privid normalnosti, neko poštovanje prema novcu, neko poštovanje prema poslu', rekao je John za The Mirror. John i Furnish svojom oporukom očito slijede Buffetov model, ali detalje nisu otkrili.

Pokojna majka Andersona Coopera, umjetnica Gloria Vanderbilt, naslijedila je staro obiteljsko bogatstvo. Kad je njezin otac Reginald Vanderbilt preminuo 1925. godine, dobila je pet milijuna dolara, ali sama je stekla oko 200 milijuna dolara. Cooper je jednom prilikom otkrio Howardu Sternu kako mu je majka jasno dala do znanja da će svoje bogatstvo morati zaraditi sam, a on se dobro nosi s tim. S obzirom na to da godišnje zaradi nekoliko milijuna svojim nastupima na CNN-u, to mu ne bi trebao biti nikakav problem.

Andrew Lloyd Webber