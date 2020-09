Kako izgleda odmor turbobogataša: Ništa nije nemoguće kad imate novca, a najluđi zahtjevi dolaze s doista paprenom cijenom

Megajahte koje nose manju jahtu ili dva helikoptera, kakve smo ovoga ljeta imali prilike viđati u Jadranu, zapravo su skroman dio ponude za najbogatije turiste. Vodeći ljudi svjetskih turističkih agencija specijaliziranih za luksuzna putovanja otkrili su za CNN s kakvim su se neobičnim zahtjevima susreli

Za pripremu večere od osam sljedova jednoj je agenciji trebalo više od devet mjeseci. Problem nisu bile namirnice i tehnika kuhanja, već chef Eric Ripert iz svjetski poznatog restorana Le Bernardina u New Yorku, koji rijetko pristaje na privatne angažmane. Čak se nije radilo o nekoj posebnoj prigodi, već je supruga klijenta jednostavno voljela ovog chefa, pa je za nju to bila večera iz snova. Upriličena je u luci na starom brodu koji je doživio brodolom, a unajmljen je i sommelier koji se pobrinuo za sparivanje vina uz sljedove hrane. Večera za dvoje koštala je oko 1,9 milijuna kuna.

Međutim nemaju svi bogataši ideju kako udovoljiti sebi ili voljenima pa onaj kreativni dio za njih odrađuju ljudi iz putničkih agencija. Klijenti često izlaze izvan okvira i traže nemoguće, a takve si izazove spremno postavljaju i u njima uživaju i same ekipe iz agencija.

Svojim su klijentima tako za 635 tisuća kuna omogućili luksuzno kampiranje duboko u planinama Novog Zelanda , na mjestu dostupnom samo helikopterom. Jednim su klijentima izgradili privremeni luksuzni smještaj usred Svete doline u Peruu . Do svojih šatora stigli su putujući dolinom u privatnom vlaku, a tijekom putovanja iz agencije su ih iznenadili vatrometom. Putovanje je ukupno koštalo oko devet milijuna kuna.

Putnici koji ne moraju dvaput okrenuti kunu prije nego što je potroše izuzetno cijene i ekskluzivnost pa neke agencije nude pop-up smještaj po željama klijenata koji mogu birati sve, od broja niti u posteljini do prozirnosti krova luksuznog šatora.

Turistički djelatnik koji je surađivao s brojnim poznatim imenima, između ostalog organizirao putovanje princa Charlesa na safari i šetnju Himalajom, kao najapsurdniji zahtjev u 33 godina dugoj karijeri navodi želju jednog klijenta da pojede omiljeno američko jelo - jaja Benedict. Izazov za agenciju bio je angažirati poznatog kuhara da mu ih pripremi na Antarktiku, na kojem ih je poželio pojesti, uz zvuke mezzosoprana svjetske klase.

Povodom posebne obljetnice jedan je klijent angažirao od agencije da kupi Cartierovu narukvicu za njegovu suprugu, a molio ih je za pomoć i oko iznenađenja s uručivanjem na večeri u Dubaiju. Kako bi odvratili pozornost supruge, rezervirali su paru stol uz ogroman akvarij u restoranu. U njega su smjestili i ronioca koji je u jednom trenutku mahnito počeo mahati gospođi, a kad joj je, zaprepaštenoj, privukao pažnju, pokazao je poruku da pogleda svoju prostirku na stolu, na kojoj ju je dočekala Cartierova kutija.

Ugledni poduzetnik poželio je pak drugi put posjetiti vilu u Toskani. Kao teniski fanatik, zatražio je da se privatno tenisko igralište u sklopu vile bočno produži za točno 40 centimetara kako bi imao više prostora između bočne strane terena i mreže. Posao je odrađen bez naplate klijentu, ali on se svake godine vraća i provede dva do tri tjedna u vili.

Bajkalsko jezero u Mongoliji najveće je, najdublje, najčišće i najstarije slatkovodno jezero na svijetu, koje čini 23 posto svjetskih svježih površinskih voda. Dvoje pojedinaca, izuzetno bogatih, poželjelo je privatnim mlažnjakom odletjeti do sibirske zračne luke pa se helikopterom odvesti na otok Olkhon unutar Bajkalskog jezera i upoznati glavnog ribara. Problem je bio što je to trebao biti 'najbolji dan u životu', a zbog potencijalnih kašnjenja putovanje je bilo vrlo teško izvedivo u jednom danu. Zvijezde su se poklopile i oko zalaska sunca dvojac je bio ukrcan u helikopter, a potom i na mlažnjak. Do ponoći su bili u svojim toplim krevetima hotelske sobe u Ulan Batoru u Mongoliji, čime je misija bila ostvarena.