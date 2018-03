Yammatov Blender: Pratite uživo svjetski poznatog DJ-a i producenta Emanuela Satieja

Njemački DJ i producent će u subotu navečer svojim ekskluzivnim DJ setom 'zapaliti' novi Yammatov studio. Emanuel Satie obilježit će pokretanje najnovijeg, unikatnog medijskog koncepta - Yammatovog Blendera

Emanuel Satie će svojim 60-minutnim setom prkositi svim vanjskim minusima i atmosferu dovesti do vrhunca! Osim slušatelja & ekipe u novom studiju, u prvom Yammatovom BLENDERU s Emanuelom Satiejem putem live video streama uživat će i mnogobrojna publika diljem svijeta!

Gledajte uživo na FB stranici Tportal.hr večeras od 21:30 do 22:30! Ovaj DJ i producent godine za 2016. (prema Beatportu) vješto klizi valovima plesnog housea i mračnog techna što njegovu publiku diljem svijeta, pa tako i u Zagrebu, tjera na cjelovečernju akciju na plesnom podiju. Satie je učio od najboljih u izdavačkoj kući Cacoon – uzori su mu Stevie Wonder, DJ T i The RZA, a glazbu ne bi stvarao da nije bilo izdanja koja su dolazila iz legendarnog Motown Recordsa.