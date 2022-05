Glazbeni show 'Zvijezde pjevaju' napustili Areta i Goran, a tri para ostala u finalu

Za ulazak u finale emisije 'Zvijezde pjevaju' borila su se četiri para: Areta Ćurković i Goran Bošković, Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battufiaca, Marina Orsag i Ivana Kindl te Marko Braić i Gina Damjanović. Na koncu su ispali Areta i Goran

Za svoj drugi večerašnji nastup Areta i Goran odabrali su pjesmu 'If It Hadn't Been for Love', a nakon njih na stage su stigle Ivana Kindl i Marin Orsag te pjesmom 'You Shook Me All Night Long' apsolutno oduševile okupljene u studiju i žiriju. Žiri im je odlučio dati maksimalan broj bodova.

Posljednji su večeras s drugim nastupom otpjevali Gina i Marko s Baretovom pjesmom 'Teške boje'.

'Kakva energetska bomba za kraj', zaključila je Barbara Kolar.