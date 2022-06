Vjenčali su se nakon tri mjeseca veze, a zbog obitelji se Elsa Pataky odrekla i karijere: 'Jednom kada su stigla djeca, sve je sjelo na svoje mjesto'

Danas su jedan od najpopularnijih, ali i najljepših glumačkih parova, a ljubavna priča Else Pataky i Chrisa Hemswortha i nije pretjerano nalik holivudskim bajkama. U braku su 12 godina, a razlika od sedam godina, koliko je Elsa starija od Chrisa, u njihovu se slučaju pokazala dobitnom

Njihova ljubavna priča uistinu je posebna, a da su suđeni jedno drugome, shvatili su u manje od godinu dana otkako su im se isprepleli putevi, pa su se ubrzo nakon početka veze zaručili, ali i stupili u brak. Elsa Pataky i Chris Hemsworth vjenčali su se u prosincu 2010. godine, samo dva mjeseca nakon službenog priznanja da su u vezi na crvenom tepihu LACMA-e u Los Angelesu. A kako je sve počelo? Upoznali su se zahvaljujući agentu za talente Williamu Wardu i bila je to doslovce ljubav na prvi pogled.

‘Od prvog trenutka sve je sjelo na svoje mjesto. Ona je bila zabavna, druželjubiva i ima dobar smisao za humor, kao i strast i stav prema životu, i ja se trudim pratiti je', rekao je Hemsworth. Nakon tri mjeseca veze sa svojim su obiteljima otišli na odmor u Indoneziju i jednostavno se tako posložilo da su donijeli odluku, gotovo preko noći, da će se vjenčati. Dogodilo se to nedugo nakon Božića 2010. godine. ’Iskreno, nismo ništa planirali. Bili smo na odmoru i samo smo se upitali ‘zašto se ne bismo vjenčali’… Mnogi bi rekli da je trebalo puno planiranja za to, no nama se sve tako posložilo. Dobra je stvar bila i to što su s nama na odmoru bile i naše obitelji, sasvim slučajno, i shvatili smo da je to idealna prilika, kada smo svi na okupu, stoga smo to i napravili’, priznao je 2016. Hemsworth.

Da su suđeni jedno drugome od davnih dana, govori i to da je Pataky sa samo 15 godina na desnom ramenu tetovirala dvostruki X, inspiriran američkim superjunakom Thorom, kojeg je godinama kasnije utjelovio upravo Hemsworth. Ono po čemu su isto tako posebni to je što su odlučili stvoriti obiteljsko gnijezdo u njegovoj domovini Australiji, a ne u Americi. Atraktivna Španjolka, koja inače tečno govori šest jezika, nije se puno premišljala kada joj je to predložio, a danas žive ondje s 10-godišnjom kćerkom Indijom i osmogodišnjim blizancima Tristanom i Sashom.

‘Kada sam upoznala Chrisa, njegova je karijera tek počinjala, a ja sam počela rano snimati i puno sam se naradila, stoga mi je pauza, da budem samo mama, dobro došla…’, rekla je, dok je Hemsworth ustvrdio: ‘Gledajući je u ulozi majke, još sam se više zaljubio u nju. Jednom kada su stigla djeca, sve je sjelo na svoje mjesto, a ja sam još više počeo cijeniti svoju suprugu.’ Koliko su mu je važna obitelj, govori i podatak da je holivudski zavodnik i najseksi muškarac svijeta u lipnju 2019. objavio da na neko vrijeme napušta glumački svijet kako bi mogao što više vremena provoditi s djecom i suprugom. ‘Samo želim biti kod kuće s klincima. Sada su u tim godinama, a iako su još mali, svjesniji su mojih odlazaka puno više nego prije.’

Lijepa Pataky godinama je bila u svojoj Španjolskoj proglašavana najseksi ženom. Rođena u Madridu, studirala je novinarstvo, no onda se zaljubila u glumu, napustila fakultet i pridružila se kazališnoj družini. Ovu manekenku i glumicu javnost i dalje najčešće povezuje s ulogom Elene u franšizi ‘Brzi i žestoki’, a nakon niza filmova sa suprugom je radila i na Netflixovom filmu ‘Interceptor’, u kojem je ona bila vojna poručnica koja pokušava spasiti svijet, a on je bio izvršni producent.

Za nju je to bilo zanimljivo iskustvo: ‘On je bio moj šef, no bilo je zabavno. Uistinu je htio da ja dobijem tu ulogu jer je znao koliko ću uživati. Naš je odnos dobio novu stepenicu - od roditelja do kreativnih suradnika na filmskom projektu.’

Svoju ljubav i odanost jedno drugome iskazali su i trajnim oznakama na tijelu - oboje imaju pet simbola runske abecede u korelaciji sa slovima C, E, I, T i S, što predstavljaju njihovu obitelj. Hemsworth je također potpisao ‘C’ na njezinom prstenjaku, a ona mu je uzvratila tintom sa slovom ‘E’ na njegovom. A koja je tajna njihova uspješnog braka, pojasnila je Pataky: ‘On me svakog dana nasmijava, a uz to se poštujemo i uvijek nađemo vremena jedno za drugoga, unatoč obavezama oko djece.’

Sa djecom provode svaki slobodan trenutak, a Pataky je zadužena za razvoženje u školu i na izvanškolske aktivnosti. Kako je rekla, ona sama nije imala privilegiju odrastati uz roditelje, koji su zbog poslovnih obaveza često izbivali iz kuće, zbog čega nije željela priuštiti to svojoj djeci. ‘Zanimljivo je to što se trudiš postati uspješna poslovna žena i za to se naradiš, a onda dobiješ djecu i tvoja karijera više jednostavno nema takvog smisla. Nije fer što muškarci ne moraju doživjeti isto to. No, opet, kada postaneš mama, sve što je do tada bilo važno postane nevažno.’