Vjekoslava Huljić otkrila koji je Oliverov hit bio namijenjen grupi Magazin: 'Zvao me da je čuvam za njega...'

U emisiji ‘Dobro jutro, Hrvatska‘ gostovala je Vjekoslava Huljić koja je predstavila svoju novu knjigu La petite Marie, ali i otkrila da je hit Olivera Dragojevića 'Dva put san umra' trebala pjevati grupa Magazin

'Taj je tekst bio u muškom rodu, a kad se išao prebaciti u ženski rod nije imao tu snagu i jačinu kao muški glas. Oliver se odmah zaljubio u tu pjesmu, zvao me da je čuvam za njega', otkrila je Vjekoslava.

Na pitanje koliko je teško napisati hit, poznata Splićanka kaže: 'Nikad ne znate hoće li nešto postati hit, mada ja možda imam malo više nos za to nego netko drugi. Uvijek znam za koga pišem i trudim se svakome napraviti to najbolje. Uvijek pišem kao da mi je to prva pjesma'.

U plodonosnoj karijeri napisala je 642 teksta za pjesme, najnoviji roman 'La petite Marie' njezina je 14. knjiga, a nedavno je u razgovoru za tportal otkrila kad stigne pisati.