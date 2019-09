Viktorija Đonlić Rađa otkrila što bi joj suprug Dino napravio da završi s Bruceom Willisom

Gošća Paprenih kuglica bila je bivša pjevačica i miss Dalmacije. Viktorija Đonlić Rađa u svom duhovitom stilu odgovorila je na pitanja koja se tiču njezinog seksualnog života sa suprugom Dinom Rađom, je li batina izašla iz raja i koliko ih je ona dobila kao dijete, prisjetila se kako je izgledao trenutak kad se prvi put poljubila. Odgovori će vas iznenaditi

Prije negoli je počela odgovarati na paprena pitanja Davora Garića, Viktorija Rađa na početku je na pitanje da se može vratiti u tinejdžerske dane što bi savjetovala mlađoj sebi, odgovorila: 'Budi uporna što god da radiš' te je dodala kako je upornost za nju najveća vrlina.

Uslijedilo joj je pitanje jesu li ona i suprug Dino Rađa ikada davali nadimke skrivenim dijelovima svojih tijela. Rekla je da nisu, jer joj je to oduvijek bilo sram. U odgoju djece, slaže se, batina je izašla iz raja. 'Nisam baš dobivala puno batina, ali u to vrijeme to je bilo moderno tuči djecu ako nisu bila dobra. Danas ideš u zatvor ako to radiš', prisjetila se Viktorija.