Viktorija Đonlić Rađa: 'Dino i ja smo totalno različite osobe. Nitko nikog ne davi, ne pritišće. Ja sam njemu unijela veselje u život, a on je mene naučio odgovornosti'

Bivša Miss Dalmacije i prva pratilja Miss Hrvatske oduvijek je voljela ples i glazbu. Njezin suprug, košarkaška legenda Dino Rađa, jedva je čekao vidjeti je na plesnom podiju jer su napokon zamijenili uloge - on je u publici i navija za nju. Uoči svog drugog nastupa u showu za tportal je uvijek iskrena i dobro raspoložena Viktorija Đonlić Rađa progovorila je o svom plesnom angažmanu, životu u Zagrebu i dugovječnosti braka

Nekadašnja misica i pjevačica sada je posvećena majka i ne planira se vratiti ni pisti ni mikrofonu, no zanosna Dalmatinka Viktorija Rađa odlučila je biti natjecateljica u showu 'Ples sa zvijezdama', koji se vratio na male ekrane na programu Nove TV. Odmalena voli plesati, a sad je došlo vrijeme da pokaže svoje plesno umijeće i ostvari svoj životni san. S Markom Mrkićem, plesačem latinoameričkih i standardnih plesova, blogerom i vlasnikom plesne škole Lijeva & desna za izvedbu tanga, odlično se slaže i zabavlja. A nastupom u prvoj emisiji showa osvojili su i žiri i gledateljstvo.

'Plivam kao morska riba u rijeci', našalila se na pitanje kako se snašla u showu. 'Nije lako se opustiti, sve je ovo novo iskustvo i snalaziš se, ali treba sebe pogledati poslije. U show me privukla glazba, ljubav prema plesu. Cijeli život bih bila pod svjetlima pozornice i plesala, plesala. Uvijek sam plesala samo za sebe i, eto, pokazala se prilika pa zašto je ne iskoristiti? Inače nisam neki hrabri tip. Rekao bi čovjek da sam puna samopouzdanja. No rekla sam sebi: 'Ajde sad, zagrizi to'', ispričala nam je Viktorija.