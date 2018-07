Vijest o Oliverovoj smrti odjeknula u regiji: To je zajednička tuga

Cijela regija dijeli tugu za glazbenim velikanom Oliverom Dragojevićem

Hitovi koji su pronašli svoj put do ljudi širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i brojnih drugih zemalja širom regije pa i svijeta, živjet će vječno, stoji u tekstu, uz podsjećanje na Oliverov životni i profesionalni put i uspon do vrha.

Portral ‘Dnevnog avaza’ vijest o Oliverovoj smrti objavio je kao najvažniju. U svibnju ove godine, kada se borio s teškom bolešću ne gubeći nadu, legendarni je hrvatski pjevač komentirao činjenicu da su ga tada počele stizati nagrade kakve obično dolaze pred kraj života poput ‘Porinove’ za životno djelo, a istu takvu nagradu dala mu je Dubrovačko-neretvanska županija.

‘Veseli me. Samo što su to neke stvari koje se događaju pred kraj života i meni se to ne sviđa. Ne gledam ja na to tako, nego to jest tako’, kazao je tada Dragojević, koji se tada još radovao lijepom vremenu i miru u svojoj Veloj Luci.