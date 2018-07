Hrvatska se oprašta od Olivera: 'Ovo je zasigurno najveći gubitak u povijesti hrvatske glazbe'

Vridilo je. Ostavio si Trag u beskraju. Za sva vrimena. Nedostajat ćeš. Ali uvijek ćeš biti tu. Čut ćemo te u pismama. Vidit u galebu. U maloj barci. Tamo daleko na pučini. Gore si ti. Ali naučio si nas - duša ti je more. 💙 Gledamo ga i opraštamo se. Puni uspomena i zahvalnosti jer si nas ogrnuo ljubavlju, obogatio svojim vedrim duhom, dotaknuo najljepšom energijom. 😥Gazda, ti najveći morski vuče, volimo te. 💙 . . . (Fotografija je preuzeta iz video intervjua snimanog za slovenski portal 24ur.com).

