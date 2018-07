DRAGI MOJ MORSKI VUČE Ništa više neće biti isto nakon tvog odlaska dragi naš Oliver. Sve tvoje šale i gluposti kojima smo se smijali ka dica su momenti koje nikada neću zaboraviti. Moram ti priznati da sam te volio i volim kao da si mi otac a po duši si mi bio ponekad kao mlađi brat. Od tebe sam najviše učio jer sam od tebe i najviše dobio. Ti si se davao ljudima i prijateljima i nisi se štedio u tome. U toj činjenici leži još jedna od tajni tvog uspješnog postojanja i rada. Oduvijek si bio dokaz da nije dovoljno biti samo vrhunski umjetnik nego i ČOVIK i zbog toga ti veliko HVALA. Duboka bol u prsima i velika praznina u mislima sada su u meni. Pjesme koje si nam ostavio sada su jedina utjeha. Iskrena sućut cijeloj obitelji. Neizreciva bol. Počivaj u miru Božjem prijatelju i učitelju moj. Volim te i uvijek ću te voljeti. Ps. Molim te još samo jedno. Poljubi mi Tošu i zapjevajte jednu za sva vremena. I njemu si bio veliki uzor i put kojeg treba pratiti. 😢 #nemoguprestatiplakati

